Espanya entregarà el primer esborrany del pla de la PAC a Brussel·les el proper abril

El ministre d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Luis Planas, va assegurar que la dotació per a Espanya de la Política Agrícola Comuna (PAC) per al període 2021-2027 és una «excel·lent notícia» per als agricultors i ramaders espanyols, amb la qual s'ha «aconseguit l'objectiu» marcat, i espera lliurar l'abril de 2021 a Brussel·les el primer esborrany del pla estratègic nacional.

Planas, que va començar dijous les reunions amb els representants de les autonomies per definir l'aplicació de la PAC per a Espanya, va destacar que després de lliurar l'esborrany confia que el pla estratègic nacional, una de les novetats de la futura PAC, es pugui presentar oficialment a la Comissió a meitat de l'any que ve.

«Si analitzem els resultats són molt satisfactoris per a Espanya, ja que disposarem en el primer pilar d'un total de 39.156 milions d'euros, dels quals 34.181 milions seran ajudes directes», va afegir.

A més, Planas va voler explicar, davant les crítiques i la denúncia per les retallades en el pressupost per part de les organitzacions professionals agràries i del Partit Popular, que les comparacions les estan fent a preus constants, quan el Govern ho fa a preus corrents.

«Hem utilitzat la mateixa metodologia que el PP va usar l'any 2013, la comparació és perfecta i res es pot amagar. Ho he sentit al Congrés moltes vegades, res per sota dels 43.000 milions d'euros i s'ha aconseguit aquest objectiu. cal no confondre», va aclarir.