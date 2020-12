Retirats dos gels hidroalcohòlics fabricats a Espanya per poca protecció

L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha avisat de la retirada al mercat europeu dels gels hidroalcohòlics de les marques Prady i Verita, fabricats a Espanya, després d'haver-s'hi detectat diversos problemes, menys concentració d'alcohol del declarat i defectes en l'etiquetatge.

Respecte al de la marca Prady, el producte conté una quantitat insuficient d'etanol (valor mesurat: 56,6% en pes). Per tant, no eliminaria bacteris o virus, que podrien arribar a l'usuari, cosa que augmenta el risc d'infecció.

«Només amb un percentatge d'alcohol superior al 60% s'aconsegueix una desinfecció eficaç. A més, la presència d'alcohols no va acompanyada dels corresponents pictogrames de perill i advertències a l'etiqueta del producte. Per tant, els usuaris no disposen d'informació sobre la toxicitat i inflamabilitat del producte, que, en presència d'una font d'ignició, podria provocar un incendi», han dit des de l'OCU.



Venda 'online'

L'altre producte es tracta d'un altre gel hidroalcohòlic, de la marca Verita Farma. Aquest producte ha sigut venut 'online', segons comuniquen en la mateixa alerta, sobretot a través d'Amazon, i conté una quantitat insuficient d'etanol molt per sota del recomanat.

«Per tant, no resulta eficaç contra bacteris o virus, cosa que augmenta el risc d'infecció. A més, la presència d'alcohol no va acompanyada dels apropiats pictogrames i advertències en l'etiquetatge. Per tant, els usuaris no tenen informació sobre la toxicitat i inflamabilitat del producte, que, en presència d'una font d'ignició, podria provocar un incendi», han dit des de l'OCU, per aconsellar als consumidors que els hagin adquirit que procedeixin a la seva devolució al punt de venda.