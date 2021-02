Barrios entrega 200 avals i oficialitza la seva candidatura a presidir PIMEC

Pere Barrios va presentar ahir «més de 200 avals» per a presidir PIMEC i oficialitza així la seva candidatura a les eleccions a la patronal catalana. L'empresari independentista, ajudat a pujar per la ANC, va revelar que també compta amb el suport de 47 persones per a formar el seu equip en una hipotètica junta directiva, si guanya les eleccions a PIMEC. Uns comicis que se celebraran el pròxim 23 de febrer i per als quals ha alimentat el fantasma d'una «tupinada» en benefici del seu rival, Antoni Cañete.

Moderat en les formes i categòrica en el contingut, Barrios va reivindicar la necessitat de fer de PIMEC una «patronal autènticament forta», més combativa amb l'administració i no tan centrada en el seu paper assessor envers les empreses. És a dir, aparcar el rol de gestoria i potenciar el de lobby institucional. «(PIMEC) fins ara ha evitat la confrontació» i «ha cuidat massa el resultat econòmic», va declarar el candidat independentista davant els periodistes, a les portes de la seu de l'organització empresarial.

Barris va presentar «més de 200 avals», segons va afirmar, sense concretar, la qual cosa serien el doble del mínim exigit pels estatuts. Els candidats havien de presentar un mínim de 100 avals, sobre un cens de 130.000 associats en tota Catalunya, abans del divendres 12 de febrer a les dues de la tarda. L'altre precandidat, Antoni Cañete, preveu presentar-los avui.