La PAC i el llop tornen a unir tot el sector

El ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, i els seus reglaments per aplicar la nova PAC especialment durant el període transitori 2021 i 2022, i la ministra de Transició Ecològica, amb la seva proposta d'incloure el llop a la llista d'espècies silvestres en règim de protecció especial han aconseguit tornar a unir a tot el sector agrari i que es reprengui la unitat en contra de les decisions de Govern. Recorden? Fa un any, el camp estava en ple apogeu de les seves mobilitzacions a tot Espanya. La reclamació d'uns preus justos, que s'actués contra les irregularitats en els contractes o es posés terme a la venda a pèrdues, el que ha portat al fet que ara s'hagi hagut de tornar a estudiar i reformar la Llei de la Cadena Agroalimentària. Però va arribar la pandèmia de la covid, els aïllaments, les morts i les restriccions, que van provocar altres crisis inesperades en altres sectors, com la carn, la flor tallada i les plantes, entre d'altres, i les protestes es van frenar en sec. Malgrat que el sector va demostrar que no només era essencial en aquests temps de crisi, sinó un sector compromès amb tota la societat, mantenint sense cap problema però amb molt de sacrifici el proveïment a tota la població, amb el pas dels mesos l'enuig ha tornat a anar calant en l'ànim de el sector, que ha vist que no només no es posaven solucions reals als seus problemes sinó que es generaven altres. Així, l'entrada en vigor de la nova PAC i l'aplicació de el període transitori de la mateixa amb la convergència accelerada com a gran cavall de batalla ha provocat un fort rebuig de tot el sector.