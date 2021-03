Creen un nou formatge amb forma d'embotit

Un formatge amb forma d'embotit és la línia de treball de l'Institut d'Investigació i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA en les seves sigles en català) i l'empresa Montbrú per desenvolupar aquesta tecnologia de fabricació i maduració en el marc del projecte Embochees.

"El que pretenem aconseguir és un producte innovador", ha manifestat l'especialista en formatge del programa de Qualitat i Tecnologia Alimentària de l'IRTA Marta Garrón.

Garrón ha detallat que s'utilitzarà la mecànica de realització d'embotits i que s'utilitzaran budells i alginats, però adaptats a aquest cas per poder treballar amb la quallada.

"Volem crear nous formatges innovadors lligats amb cordill, amb la qualitat, textura i gust dels madurats de gran format i amb una reducció de temps per arribar a nous mercats i oportunitats de negoci per al sector làctic", ha puntualitzat aquesta experta.

Montbrú és una experta del sector formatger fundada el 1989 i que vol anar més enllà amb la idea del processament d'un embotit carni curat que vol incorporar al seu sistema de maduració per obtenir un producte que millori les característiques sensorials i nutricionals respecte a l'actual.

A més, en no disposar de pell ni d'escorça no hi ha pèrdues ni desaprofitament en consumir-lo.

Els formatges tenen actualment diferents formes en funció del motlle que s'utilitza perquè la quallada maduri i, a Itàlia, s'arriben a penjar.

El projecte Embochees contempla també l'estudi d'una tecnologia per determinar la humitat del formatge durant el procés de maduració per assegurar un producte final en les millors condicions i reduir els temps per a un major estalvi energètic, menor manipulació, ampliar la diversificació i millorar el control de qualitat de processos.