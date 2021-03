Sindicats de Seat proposen ubicar la planta de bateries elèctriques a Martorell

Els sindicats de Seat han demanat als alcaldes de Martorell, Abrera i Sant Esteve Sesrovires, municipis de Barcelona situats als voltants de la planta de cotxes de la marca, que presentin una proposta conjunta per albergar la futura fàbrica de bateries elèctriques que impulsa el Govern.

El president del comitè d'empresa de Seat i dirigent d'UGT, Matías Carnero, explica que aquests municipis compten amb terrenys que podrien destinar-se a aquest efecte, la qual cosa ajudaria a impulsar la candidatura de Barcelona per a acollir la primera planta de bateries d'Espanya.

Segons el parer d'UGT i CCOO, els dos principals sindicats de Seat que van participar en la trobada amb els alcaldes d'aquests municipis, si es posa aquesta proposta sobre la taula la candidatura de Barcelona guanyarà més punts a l'hora de competir amb unes altres que puguin sorgir tant dins d'Espanya com de fora. Fins ara, el Govern s'ha limitat a anunciar que constituirà un consorci públic-privat per a aixecar la primera fàbrica de cel·les de bateries a Espanya amb la participació de socis com Iberdrola i el grup Volkswagen, al qual pertany Seat.

Encara que la ministra d'Indústria, Reyes Maroto, va donar per fet el dia de l'anunci que aquesta fàbrica se situaria «a prop» de Martorell, la ubicació encara està en l'aire i Volkswagen ha admès que valora com a possibilitats el sud de França, Espanya i Portugal. El president del comitè d'empresa de Seat s'ha mostrat convençut que el consorci alemany acabarà decantant-se per Espanya si el projecte que li presenti el Govern és prou atractiu.

La ubicació d'una planta de bateries elèctriques relativament prop de la planta de Martorell és un dels requisits que ha posat el grup Volkswagen per a materialitzar els seus plans d'electrificar la planta i començar a fabricar vehicles sense emissions a partir de 2023.