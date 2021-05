L'empresa gironina Nautivela està a punt de celebrar el 40è aniversari convertida en tot un referent a la demarcació. Iniciada «des de zero» pels germans Ramon i Jordi Fàbregas l'any 1982, ha anat creixent i «superant etapes» per oferir les millors prestacions en tots els àmbits de l'embarcació -venda, lloguer, pupil·latge, manteniment, reparació...- als seus clients. La seves seus es troben a Viladamat, molt a prop de l'Escala, i Empuriabrava. També tenen un punt de lloguer a El Port de la Selva.

Ha crescut la demanda d'embarcacions arran de la pandèmia?

Ens ha provocat unes dents de serra importants. Hem passat d'estar aturats completament, a tenir molta gent que volia sortir a mar per la sensació de llibertat i no estar enmig d'aglomeracions. És un altre món i això ha afavorit. Aquesta situació continua a l'alça aquest 2021, però ara els fabricants no tenen prou producte. És bastant contradictori i ens frena.

Les restriccions han influït?

-La gent està cansada d'estar a casa i vol llibertat. El mar és una opció boníssima perquè vas a una cala i ets l'amo.

Què fan més venda o lloguer?

La venda es fa tot l'any i el lloguer es concentra en la temporada d'estiu, sobretot entre juny i agost.

És un bon moment per comprar una embarcació?

És molt bon moment, però tenim problemes de subministrament. És un fet estrany perquè amb la gran demanda no podem oferir gran quantitat de vaixells. Les marques tenen un retard en les produccions.

Reben algun suport, en aquest sentit?

BBVA ha respost en moments com aquest. A diferència d'altres bancs, ens han recolzat en el dia a dia i posant facilitat de comunicació. Ens vénen a veure, intenten ajudar-nos amb tot el que necessitem...

En aquest darrer any, ha canviat el perfil del comprador?

No necessàriament. Hi ha una mica de tot a la nostra zona. És veritat que el perfil de la gent d'aquí ha pujat o està més viu, però també l'estranger. Sobretot, francesos tenint en compte que estem a prop de la frontera.

Com està el sector de l'embarcació a les comarques gironines?

La nàutica ha anat creixent. Cada dia és més fàcil treure's la titulació. Fins i tot, pots treure't el títol per embarcacions de sis metres en un matí. La nàutica ha evolucionat, posant-se a l'abast de tothom. És més senzill.