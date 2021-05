El rebut de la llum pujarà per a milers de famílies a partir de l'1 de juny

El dia 1 de juny es posarà en marxa una nova factura de la llum a Espanya. Una modificació que afecta directament els 10,7 milions de llars que estan en el mercat regulat, però que no buscar reduir el preu de l'electricitat, segons fonts de l'Executiu, sinó donar «senyals» perquè l'usuari sigui més eficient, així com incentivar l'autoconsum i el cotxe elèctric. Això es tradueix en què un consumidor mitjà veurà reduït el seu rebut en 5 euros, però els qui actualment tenen discriminació horària (1,2 milions de llars espanyola) tindran una factura entre 6 i 7 euros més cara al mes, segons els càlculs de la consultora especialitzada en energia Ingebau.

«En termes mitjans els consumidors continuaran pagant el mateix, però com canvien els períodes i l'estructura de peatges i càrrecs poden reaccionar a aquests canvis», expliquen des del Govern. En termes generals, la reforma plantejada per l'Executiu es basa a carregar més diners a l'energia i menys a la potència de manera que la part variable del rebut té més pes que la part fixa, a més penalitza les hores més cares respecte a les més barates de manera que alguns usuaris podran reduir la seva factura si canvien el seu consum.

Així, el nou disseny permetrà al consumidor diferenciar entre dues potències diferents (una per al període de més demanda i una altra per a les hores barri). Això servirà, per exemple, per a aquells consumidors que tinguin un cotxe elèctric que desitgin carregar el seu cotxe o moto en el seu domicili, perquè podran beneficiar-se de contractar una potència superior a la nit i el cap de setmana i mantenir la seva potència habitual la resta del dia, evitant pagar el sobrecost d'aquesta potència extra durant totes les hores del dia. Si el consumidor no sol·licita aquest canvi se li mantindrà la mateixa potència que té actualment en tots dos períodes.

A més, els 10,7 milions de consumidors de PVPC tindran discriminació de preus (punta, pla i vall) en tres períodes de manera que podran adaptar el seu consum. «Consumir en hora punta serà 2,5 vegades més car que en pla i en pla 1,7 vegades més car que en vall», explica Mario Berná, soci de Ingebau.

I què passa amb els consumidors que estan en el mercat lliure? Els 16 milions d'usuaris restants, que tenen una tarifa acordada amb la comercialitzadora, hauran d'analitzar amb l'empresa el canvi perquè pot ser «opac», segons fonts del Govern. És a dir, potser el consumidor és més eficient, però la comercialitzadora manté el mateix preu acordat abans que entrés aquesta nova estructura, per la qual cosa l'usuari no es veurà beneficiat i l'empresa sí.