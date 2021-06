Els líders del G7 s'han compromès a donar 1.000 milions de vacunes contra la covid-19 als països pobres i en vies de desenvolupament per al 2022. Després d'una reunió de tres dies a Cornwall, al Regne Unit, el G7 ha defensat aquest diumenge que cal "accelerar" la producció i distribució de vaccins "assequibles" per assolir el 60% de població mundial vacunada necessària per "posar fi a la pandèmia el 2022". "Una immunització àmplia és un bé públic global", diu el comunicat conjunt. L'aposta per augmentar les donacions de vacunes contrasta amb la manca d'un acord entre aquest selecte grup de països rics (Estats Units, Canadà, Japó, Alemanya, França, Itàlia i el Regne Unit) sobre l'aixecament de les patents.

Mentre els Estats Units i França es mostren favorables a la suspensió temporal de la propietat intel·lectual de les vacunes, Alemanya i el Regne Unit s'hi oposen."Explorarem totes les opcions per garantir vacunes assequibles i accessibles per als països més pobres, inclosa la producció sense ànim de lucre, la fixació i transparència de preus, així com la compartició per part dels fabricants d'una proporció de producció a COVAX", afirma el comunicat conjunt. Amb tot, es comprometen a negociar de forma "constructiva" l'afer de les patents.Crítiques a la Xina. El G7 ha exigit a la Xina que respecti els drets humans dels uigurs i l'autonomia de Hong Kong.

També continuaran vigilant les ajudes estatals que dona el règim a les empreses perquè "soscaven les operacions justes i transparents de l'economia mundial". Com ja es preveia, el G7 ha demanat una investigació "transparent" i dirigida per experts sobre els orígens de la pandèmia a la Xina.Tot i les crítiques al gegant asiàtic, el G7 vol cooperar amb Pequín "en àmbits d'interès comú, particularment per combatre el canvi climàtic".