El vicepresident del Banc Central Europeu (BCE), Luis de Guindos, va advertir ahir que la inflació de la zona euro, en negatiu al tancament del 2019 i actualment en el 2%, aconseguirà nivells d’entorn del 3% a la fi d’any, però va insistir en el missatge de la seva institució de què es tracta d’una pujada conjuntural i transitòria. Això sí, ha afegit un advertiment nou: el seu organisme es podria veure obligat a endurir la seva política monetària ultraexpansiva de suport a la recuperació si components com els salaris i les pensions es revisen conforme a aquesta inflació transitòriament elevada (el que es coneix com a efectes de segona ronda per «indexació»).

Economies indexades

Preguntat sobre aquest tema en unes jornades de la APIE i UIMP, l’exministre d’Economia va voler deslligar el seu missatge del debat a Espanya sobre la pujada del salari mínim interprofessional i les pensions. «Jo estic parlant en genèric. Hi ha economies més indexades que unes altres. I el raonament és molt simple: el repunt de la inflació que veurem és de naturalesa temporal. El que no podem fer és cronificar la naturalesa d’aquest increment de la inflació i fer-lo estructural. Això pot ocórrer amb diferents partides: amb l’evolució dels salaris privats, també amb altres tipus de rendes i prestacions. La nostra recomanació és genèrica, no entro en l’evolució d’algunes rendes» o prestacions específiques de països. I té una altra consideració: si l’increment de la inflació és temporal i nosaltres el cronifiquem des del punt de vista del pressupost, això queda aquí per sempre», va alertar.

Guindos va recordar que el consell del BCE no va debatre la retirada d’estímuls en la seva reunió del passat 10 de juny: «El nostre programa d’emergència que acaba a la fi de març i estem de juny, tenim temps perfectament. I cal posar-ho en el context de l’evolució de les dades i de l’economia europea. Ho abordarem quan les circumstàncies siguin més adequades i el «timing» sigui el correcte». Així mateix, va ressaltar que tot i l’increment dels preus, aquests encara estan per sota dels nivells que tenien el 2019.