El preu de la llum continua l'escalada i batrà un nou màxim aquest dimecres amb un preu de 132,47 euros per MWh, segons les últimes dades publicades aquest dilluns per l'Operador del Mercat Ibèric de l'Electricitat (OMIE). La franja més cara per fer servir els electrodomèstics serà de nou a deu de la nit, amb un import de 139,95 euros el MWh. El període més barat serà de quatre a cinc de la matinada, amb un preu de 114,76 euros el MWh. La dada d'aquest dimecres superarà el rècord històric d'aquest dilluns, de 130,53 euros, en un estiu amb quotes sense precedents.

El preu mitjà de la llum d'aquest dimecres suposarà una pujada del 13,48% respecte al mateix dia de la setmana passada (116,73 euros el MWh) i pràcticament triplicarà l'import registrat en les mateixes dates de l'any passat (46,01 euros el MWh). De totes maneres, l'estiu passat els preus van reduir-se notablement per la caiguda de la demanda provocada per la pandèmia.

Aquestes dades afegeixen pressió al govern espanyol després que aquest dilluns la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, tanqués la porta a establir un preu màxim de l'electricitat. En una compareixença a la Comissió de Transició Ecològica al Congrés dels Diputats, la també vicepresidenta tercera va reconèixer que el rebut de les llars amb la tarifa regulada (PVPC) s'encarirà un 25% en comparació amb els preus de l'any passat.