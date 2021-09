Les imatges i els gestos en política importen, i importen molt. Per això, no va ser ¡atzarosa la següent parada de l’agenda del president del Govern, Pedro Sánchez, després de la reunió de la taula de diàleg a Barcelona: Aragó. Al costat del president regional, el socialista Javier Lambán, un dels barons que més confrontava amb ell però amb el qual ha reconduït relacions en els últims mesos. Ambdós van comparèixer per presentar la candidatura als Jocs Olímpics d’hivern per a 2030, candidatura que Aragó comparteix amb Catalunya.