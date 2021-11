Carrefour Property renova l’espai comercial Nou Centre de Figueres amb l’arribada de nous operadors de retail i restauració que obriran en aquest espai empordanès durant els pròxims mesos. Entre les noves marques que passaran a formar part de l’espai Nou Centre, de 13.000 metres quadrats de superfície total, hi destaca la firma valenciana Sprinter, especialitzada en roba i complements esportius, així com la cadena Kiwoko, líder d’establiments per a mascotes a Espanya. En l’àmbit de la restauració, la reestructuració del complex comportarà l’obertura del primer local de KFC a la comarca de l’Alt Empordà. A més, el complex comptarà amb l’ampliació i modernització de l’establiment de JYSK, cadena danesa mobles, decoració i descans que renovarà el seu espai amb un nou concepte comercial.

D’altra banda, la reestructuració de Nou Centre ha permès que aquest espai comercial sigui un dels escollits per la cadena holandesa Action, especialitzada en el sector discount, que prepara la seva entrada al mercat espanyol.