L'empresa especialista en electrificació de vehicles comercials Equipmake, en col·laboració amb l'empresa gironina Beulas, va presentar a finals de setembre un bus elèctric d'última generació, de dues plantes i una autonomia de gairebé 500 quilòmetres. Ara, les dues companyies s'han unit amb l'operador d'autobusos més gran de Londres, Go-Ahead, per endegar les proves del vehicle, Jewel E, que es fabricarà en una nova instal·lació a Norfolk i que es provarà a la capital britànica a principis de l'any que ve. El vehicle, de zero emissions, oferirà la bateria amb capacitat més gran per a un bus elèctric de dos eixos. El cos de l'autobús el produirà Beulas, fundada l'any 1934 i amb gairebé 90 anys d'experiència en el sector.