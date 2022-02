Els carnissers de les comarques gironines exigeixen al Govern que ofereixi formació reglada de l'ofici. El gremi adverteix que en els pròxims cinc anys es jubilaran bona part dels professionals i, com que no hi ha relleu generacional per la falta de formació, molts pobles es poden quedar sense carnisseria. En aquest sentit, la presidenta del Gremi de Carnissers i Xarcuters de les comarques gironines, Sílvia Aliu, posa d'exemple França on hi ha una escola d'oficis que permet assegurar aquest relleu. Aliu explica que el problema no és que no hi hagi treballadors sinó que no hi ha gent disposada a portar una xarcuteria. «Al final la nostra feina no només és treballar la carn, sinó que també portem un negoci», remarca.

Preocupació entre els carnissers i xarcuters gironins per la falta de relleu generacional. El problema s'ha agreujat els darrers anys i el sector adverteix que ara per ara «costa molt trobar gent que vulgui tirar endavant un negoci». I no és per falta de treballadors, sinó perquè no hi ha una formació reglada que els animi a posar en marxa una carnisseria o agafar-ne una que estigui en funcionament. La presidenta del gremi de carnissers i xarcuters de les comarques gironines, Sílvia Aliu, declara que fa temps que demanen al Govern que s'aposti per uns estudis del ram, que permetin assegurar el futur de les carnisseries.

Aliu adverteix que ja hi ha molts pobles a la demarcació que s'estan quedant sense aquests negocis i alerta que en els propers cinc o deu anys es jubilaran molts carnissers i, si no hi ha relleu, «acabaran tancant definitivament la botiga». «El problema que ens podem trobar és que acabem comprant tots la carn allà mateix, als grans supermercats i que s'acabi perdent la qualitat del servei que ofereix el carnisser i el producte de proximitat», remarca. I és que actualment només es pot fer un curs de 'Processos i qualitat d'indústries alimentàries' a Cruïlles (Baix Empordà), però no s'endinsa específicament en la carnisseria. A més, Aliu recorda que el qui té un establiment, no només es dedica a tractar amb la carn o a elaborar, sinó que també ha de fer una feina de gestió important. «Es tracta d'un treball que potser no es té tant en compte, però que és igual de rellevant», assenyala.

En aquest sentit, la presidenta dels xarcuters gironins explica que les empreses poden formar els treballadors i, de fet, «no hi ha un problema de falta de personal». «Molts dels agremiats ens detallen que fan la formació ells mateixos, però no els poden ensenyar a portar un negoci perquè s'escapa de l'àmbit», remarca. Una referència, diu Aliu, és França on existeix una escola d'oficis que permet assegurar un relleu generacional i, per tant, la pervivència dels negocis.

No els afecta la polèmica de les macrogranges

En relació amb la polèmica de les macrogranges, Aliu explica que a ells no els afecta i ho veu més com un «tema polític». «Evidentment, se n'ha de parlar, però jo crec que els clients de les nostres carnisseries saben que treballem molt bona carn», remarca. Des del gremi valoren que la gran majoria de professionals treballen amb producte de proximitat i amb carn «de molt bona qualitat». «Tots tenim un pastor de referència i els nostres clients confien en el que els oferim, si no, no tornarien», conclou Aliu.