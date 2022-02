L’expectativa d’una possible pujada de tipus d’interès oficials en 2022 (que ja no descarta el BCE) ha trobat el seu reflex en el mirall del deute públic en forma d’un encariment d’aquesta en els últims dies, de manera especial en països més vulnerables, com Grècia, Itàlia o Espanya. Els tres països mediterranis han vist increments decidits en el cost del seu deute públic en el que va del mes de febrer al mateix temps que el bo alemany a deu anys ha deixat enrere els tipus negatius i ja aplica el 0,31%. El tipus d’interès del bo espanyol a 10 anys, per part seva, se situa al final d’aquesta setmana a l’entorn del 1,2%, el doble que en l’inici de l’any (0,57%) i el nivell més elevat des de març de 2019.

La prima de risc espanyola, que és la diferència entre el tipus d’interès del bo espanyol a deu anys i l’alemany , es va situar per sobre de 92 punts ahir, un increment del 72% des de l’última reunió del BCE.