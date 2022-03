Gelatiamo, marca gironina de gelats artesans i cafeteria italiana, ha reprès amb força la seva projecció internacional després del sotrac de la COVID. La firma s’ha centrat especialment als mercats de Centreamèrica i Sud-amèrica, territoris en què el model de negoci de l’empresa ha crescut exponencialment en els darrers anys. Amb les últimes obertures a Costa Rica, ja sumen dinou les gelateries-cafeteries Gelatiamo al continent, amb cinc punts de venda a Panamà (ciutat de Panamà i David), quatre a Guatemala capital, dues a Mèxic (Monterrey), dues a Xile, dues a Bolívia (Santa Cruz de la Sierra) i quatre a la capital de Costa Rica, San José.

Els plans de creixement de la marca, creada al 2006 pels empresaris gironins Ana Martín i Ferran Juncà, posen l’accent en el desenvolupament del model de franquícia. Martín sosté que l’èxit del model Gelatiamo es fonamenta en la simplicitat de la seva gestió, sistema de treball i en la combinació de producte de qualitat (gelat, cafès, gofres, smoothies, frappes i snack italià) que permet l’estabilitat de la facturació durant tot l’any.

Gelatiamo, amb una facturació de 2 milions d’euros, compta també amb set establiments a l’estat espanyol, amb tres gelateries pròpies a Besalú (Garrotxa), Barcelona ciutat i Mataró. Les franquícies nacionals s’ubiquen a Madrid, Palamós, Torredembarra i Benicàssim.

Gelatiamo també ha rebut el reconeixement europeu del sector, representat per la SIGEP -la Fira Internacional de la gelateria artesana- per la seva expansió internacional i la seva labor d’ambaixadora del gelat italià arreu del món. Ana Martín, gerent de la societat propietària de la cadena (Sadegel SL), ha expressat la seva satisfacció pel guardó i pel fet que una empresa catalana sigui guardonada per la seva acció internacional i creixement. «És un privilegi que reconeguin la nostra trajectòria des del propi sector en un marc internacional de referència com és el SIGEP», destaca Martín.