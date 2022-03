El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ho va avançar un dia abans: «Ens asseurem i no ens aixecarem fins que aconseguim un acord». I a les 2 de la matinada ha arribat el tracte, després de 12 hores de reunió. Govern i transportistes han tancat un pacte per trobar una solució a l’alça dels preus dels carburants amb un paquet de mesures de 1.000 milions d’euros que inclouen bonificacions per al combustible, ajudes directes i una ampliació del termini de venciment dels crèdits ICO, així com una nova línia de crèdits.

«Hem arribat a una entesa que ha de ser el punt final de l’aturada que part del sector ha protagonitzat els últims dies», ha anunciat la ministra de Transport, Raquel Sánchez. La primera resposta ha sigut la de Fenadismer, una de les patronals que es van sumar l’última setmana a la vaga. «No, no hi ha cap motiu per mantenir les aturades», ha assegurat el seu president, Julio Villaescusa.

L’Executiu bonificarà amb 20 cèntims d’euro per litre de combustible (gasoil, gasolina, gas i ‘adblue’) el transport de mercaderies i viatgers fins al 30 de juny «prorrogable segons evolucionin els mercats». D’aquesta xifra, l’Estat aportarà 15 cèntims per litre i les petroleres, «un mínim» de 5 cèntims per litre, segons ha anunciat Sánchez. Això suposarà, a tall d’exemple, que un camió de dièsel es podrà estalviar 700 euros al mes.

També posarà en marxa ajudes directes per import de 450 milions d’euros per a les empreses de transport de mercaderies i passatgers en funció del tipus de vehicle: 1.250 euros per camió, 950 euros per autobús, 500 euros per furgoneta i 300 euros per vehicle lleuger (taxi, VTC i ambulàncies). Ampliarà el termini de venciment dels crèdits ICO de 8 a 10 anys, ampliaran el període de carència en sis mesos i crearan una nova línia de crèdits ICO amb dotze mesos de carència. I duplicarà el pressupost a les ajudes a l’abandonament a la professió de transportista de 10 a 20 milions d’euros en els pressupostos del 2022.

Aquestes mesures seran aprovades dimarts vinent en un reial decret llei en el Consell de Ministres. A més, abans del 31 de juliol, l’Executiu es compromet a presentar al Comitè Nacional de Transport per Carretera (CNTC) un text de projecte de llei per aplicar al sector els principis de la Llei de Cadena Alimentària.

Jornada maratoniana

La jornada va començar a les 11.30 hores i a la taula s’hi van asseure els representants del departament de mercaderies i del de viatgers del Comitè Nacional de Transport per Carretera (CNTC), que representa el 85% del sector, amb la ministra de Transport, Raquel Sánchez, així com amb la vicepresidenta primera i ministra d’Economia, Nadia Calviño, i la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero. Però a última hora del dia només quedaven a la seu del ministeri la secretària de Transports, María José Rallo, i el Director General de Transport Terrestre, Jaime Moreno, segons va criticar el president de l’Associació de Treballadors Autònoms (ATA), Lorenzo Amor, a Twitter a les 23 hores, tot i que una hora més tard la ministra de Transport feia acte de presència de nou en la reunió.

A priori, l’objectiu no semblava complicat al principi del dia. Dilluns passat, el Govern es va comprometre a subvencionar amb 500 milions d’euros dels Pressupostos Generals de l’Estat part del carburant per al sector, així com a realitzar la devolució mensual del combustible professional des del mes d’abril, en comptes de ser trimestral com fins ara, i publicar els preus setmanalment a la web del ministeri. La reunió d’aquest dijous, que al principi estava previst que es fes divendres però es va haver d’avançar per la insistència dels transportistes, pretenia concretar una xifra de bonificació del gasoil professional i els terminis. No obstant, al final s’ha enverinat perquè les posicions eren molt distants, segons fonts de la reunió.

Manifestació divendres

De qui sí que no hi va haver rastre durant tota la jornada va ser de la Plataforma per la Defensa del Transport –sense representació en el Comitè–, convocant de les aturades, entitat que preveu, a més, celebrar una gran manifestació aquest divendres a Madrid. El president de la plataforma, Manuel Hernández, va insistir durant tota la jornada que les aturades persistiran amb o sense acord amb el Govern. «Fins que jo no m’assegui amb la senyora ministra, no es desconvoca l’aturada», ha assegurat aquest dijous Hernández, en declaracions a l’agència Efe.

«Ara que el Govern ha complert amb la seva part espero que el sector sigui responsable. Les reivindicacions del Comitè i de la Plataforma han sigut ateses. No hi ha motius per no reprendre l’activitat ni, per tant, els actes violents. Jo demano a aquell transportista que aquests dies ha sortit al carrer a manifestar-se per la situació que vivim, a aquell transportista que té dificultats per arribar a final de mes, sisplau que es llegeixi l’acord», ha dit Sánchez.