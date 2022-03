La patronal gironina FOEG ha mostrat el seu neguit per les conseqüències socials i econòmiques que pot comportar el conflicte armat entre Rússia i Ucraïna. Segons la patronal, l'augment del preu del carburant ha provocat greus problemes de viabilitat en el sector de transports i per això demanen que se'ls tracti com a sector essencial. De tota manera, els representants del transport dins la FOEG creuen que aquesta crisi ha estat el detonant de molts altres problemes de venien de lluny. Per altra banda, la patronal aposta per reduir els impostos de l'energia i els carburants més que subvencionar-los. A més, creu que les administracions han d'estimular la cogeneració d'energies renovables.

La patronal gironina sosté que el govern espanyol ha de donar una resposta ràpida als empresaris davant l'increment de preus de l'energia. Consideren que és clau que el preu de la llum es desvinculi del gas i creuen que si aquesta mesura s'hagués aplicat a l'octubre, s'haurien estalviat 1.500 milions d'euros mensuals que paguen els consumidors. Per això demanen corregir el mercat i no subvencionar-lo.

A més, en una reunió dels representants de la FOEG també han mostrat la preocupació per la manca de professionals qualificats que hi ha a la demarcació. La patronal fa una crida a millorar la formació perquè les empreses puguin trobar personal amb els coneixements necessaris per treballar en sectors com el tecnològic, el metal·lúrgic, el turisme i la construcció. De fet, alguns membres de la FOEG han anunciat que hi ha licitacions d'obres a Girona que queden desertes per manca de treballadors.

Tot i la incertesa del conflicte armat, el sector turístic gironí no preveu greus afectacions a la temporada d'estiu. De moment hi ha alguns hotels que estan a l'espera de veure si s'estabilitzen els preus abans d'obrir les portes, però les reserves estan anant a bon ritme, en general.

Per altra banda, des de la FOEG han demanat que es canviïn les prioritats dels projectes que se seleccionaran pels fons Next Generation. Els empresaris gironins consideren que la situació és lleugerament diferent al moment que es van convocar les subvencions i per això cal adaptar-los a la realitat actual.

A més, el Col·legi d'Economistes va insistir en l'elevada pressió fiscal que hi ha a Catalunya en comparació amb altres territoris espanyols. Actualment, hi ha 30 tributs que són exclusivament catalans i això resta competitivitat fiscal, fet que dona menys oportunitats als empresaris de subsistir i adaptar-se.