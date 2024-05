El Govern porta l’Estat als jutjats per l’índex de preus dels lloguers

El Govern interposa un recurs contenciós administratiu a l’Audiència Nacional contra la resolució del Ministeri d’Habitatge i Agenda Urbana que estableix un sol índex de referència per contenir els preus del lloguer, segons va anunciar la setmana passada la consellera de Territori, Ester Capella, en una roda de premsa dimecres. L’Executiu no demanarà mesures cautelars i no se suspendrà l’aplicació de l’índex estatal mentre no es resol el procediment que busca poder combinar l’ús de l’índex de preu de lloguers català i estatal. «No fem altra cosa que complir la llei i el que havíem acordat amb la ministra abans que es despengessin publicant un únic índex mentre que no donen resposta al requeriment. Ens obliguen a anar als tribunals», va afirmar Capella.

La consellera va carregar contra la visió «uniformitzant» del govern espanyol que va decidir presentar una resolució que no anava en línia dels acords pactats amb la Generalitat i del redactat de la llei d’habitatge que parla «de sistema d’índexs i no d’índex». «No ens inventem les coses, sabem quin es el debat que hi va haver en paral·lel a l’elaboració de la llei. Els acords polítics es mantenen i si t’has equivocat mala sort», va reclamar la consellera de Territori.

Segons el Departament, en el 57% dels casos l’aplicació combinada dels índexs comportaria una reducció del preu de lloguer que s’està pagant actualment.

Aquest contenciós es presenta després que el 5 d’abril la conselleria enviés un requeriment previ al Ministeri perquè esmenés aquesta resolució. Un cop transcorregut un mes des de l’enviament del requeriment sense que el ministeri hagi donat cap resposta, el Govern ha elevat la qüestió a l’Audiència Nacional.

«La resposta del ministeri continua sent el silenci respecte al que se li reclama. És inversemblant. La perplexitat de la consellera en aquesta qüestió arriba a límits que no són suportables. L’Estat incompleix les seves pròpies lleis», va reblar Capella.

El Departament també va denunciar que la resposta del ministeri hagi estat una carta «inaudita» que «res té a veure amb el requeriment on diuen que els preocupen els habitatges turístics, quan Catalunya ja va regular-los amb un decret que s’està aplicant». En aquest sentit, va recordar que el Govern «ha tapat els forats que la llei d’habitatge deixava oberts»: el dels habitatges turístics, els lloguers de temporada i els d’habitacions.

«Els preocupa el que a Catalunya ja tenim resolt i allò que els hauria de preocupar no li posen remei», va lamentar Capella.

El Departament recorda que la normativa actual obliga l’Estat a aplicar l’índex per àmbits territorials; a tenir en compte els sistemes d’índexs que poguessin existir prèviament a les comunitats autònomes –com és el cas de Catalunya- i a vetllar per la coordinació en l’aplicació dels dos sistemes.

La consellera també va retreure el retard a l’hora de publicar les incorporacions dels municipis a la zona de mercat tensionada i ha recordat que hi ha 131 municipis que estaran llestos per entrar-hi a finals de juny o a principis de juliol. «Requerim al govern que quan ho rebi no trigui més de 6 mesos per fer la oportuna publicació», va dir la titular de Territori.