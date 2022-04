El context actual d’incertesa, inflació, conflicte bèl·lic i alentiment del creixement econòmic ha obligat el mercat de les hipoteques a canviar la seva estratègia. L’euríbor, índex en què estan referenciades la majoria d’hipoteques espanyoles, va tancar el febrer en el -0,335% respecte del -0,502% en el qual va acabar el 2021, segons el Banc d’Espanya. Durant el mes de març, aquest marcador es va revaloritzar prop del 50%.

Aquest canvi d’escenari brusc i la previsió d’una possible pujada de tipus del Banc Central Europeu (BCE) han portat moltes entitats en els darrers dos mesos a encarir les hipoteques de tipus fix i fomentar les de tipus variable. Les primeres permetien als bancs blindar-se davant d’una llarga etapa de tipus d’interès negatius. No obstant això, amb el context actual, les variables els suposen més ingressos, segons els experts. «Si la banca estableix un préstec variable a l’1,2% de tipus d’interès i l’euríbor puja en un temps fins al 2%, el diferencial sumarà la banca als seus ingressos», explica el director d’hipoteques d’iAhorro, Simone Colombelli .

BBVA i Bankinter van ser les primeres que van prendre aquesta direcció el mes de febrer passat anunciant les seves noves condicions en les hipoteques. En el cas de Bankinter, per exemple, ha passat a les variables amb vinculació d’un tipus d’interès nominal (TIN) de l’1,99% a l’1,25% durant el primer any i, per a la resta del termini del préstec, passa d’euríbor +0,99% al +0,85%. D’altra banda, l’entitat liderada per María Dolores Dancausa ha augmentat els preus de les hipoteques fixes bonificades entre 15 i 20 punts bàsics en funció del termini temporal elegit, fins a l’1,65% a 30 anys, segons fonts de l’entitat. Nombrosos bancs han seguit aquesta tendència, com el Banco Santander o el Banc Sabadell, mentre que altres, com CaixaBank, encara no han canviat la seva oferta perquè volen veure l’evolució de l’euríbor.

Aprofitar l’oportunitat

Abans que avanci aquesta tendència per part de les entitats, els economistes animen els usuaris a aprofitar el preu «històricament baix» de les hipoteques de tipus fix a l’hora de contractar un préstec i fins i tot valorar un canvi des d’una variable. D’aquesta forma s’eliminen riscos quan s’esperen pujades dels tipus d’interès.