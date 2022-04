La decisió de Casademont d’aplicar una retallada de sou a una part de la plantilla ha provocat la sortida de l’empresa de més de 30 treballadors i ha posat en peu de guerra a una seixantena d’empleats més. La tisorada suposa l’eliminació de l’anomenada «prima de productivitat», que alguns membres de la plantilla rebien des de feia anys, i la seva substitució per un «plus substitutori de productiviat». Fonts dels treballadors van assegurar que això significa passar a cobrar uns 200 euros menys de mitjana i van qualificar la mesura d’«il·legal», per la qual cosa han decidit empendre accions legals contra l’empresa.

Segons el centenar empleats afectats, el canvi va venir amb l’arribada a l’elaboradora d’embotits (propietat del grup aragonès Costa Food Group) d’un nou director general l’agost de l’any passat, que va comunicar-los la modificació salarial. Els treballadors, molts dels quals porten més de tres dècades a l’empresa, es van negar a subscriure’l per considerar que vulnerava els drets dels treballadors. L’alt executiu va mantenir la decisió, i va obrir la porta a tots aquells treballadors que no estiguessin conformes amb la mesura. Això, segons expliquen els denunciants, ja ha provocat la sortida de més de 30 treballadors a través d’acomiadaments pactats, i la seva substitució «per personal provinent d’ETTs, que evidentment perceben un salari inferior». La resta d’afectats que ha optat per quedar-se ha decidit portar el cas els tribunals, en una audiència prevista per al 27 de juny.

Aquest diari va contactar amb el director general de Casademont, que no va voler fer cap comentari i va remetre el cas a l’equip de comunicació de Costa Food, que tampoc va dir res malgrat reiterats intents per intentar obtenir la versió de l’empresa. Tot i això, en el document que la direcció va remetre als treballadors afectats justificant la retallada, s’expliquen els motius pels quals es va procedir a prendre aquesta decisió.

«Causes econòmiques»

En el text, datat el 28 de desembre del 2021, la direcció explica que la retallada s’aplica per «causes econòmiques». Aquestes raons es concreten en les «quantioses, constants i creixents pèrdues que s’han registrat durant els darrers anys, les quals desafortunadament tornen a produir-se en aquest exercici de 2021». En aquest sentit, detalla un compendi de causes per justificar la mesura, entre les quals hi ha la pròpia adquisició per part de Costa Food Group de les dues fàbriques gironines el 2017 (Casademont SA i Boades Embotits i Conserves). Segons el document, les societats es van comprar quan estaven en concurs de creditors i la seva reactivació va suposar un «manifest esforç inversor, ja que l’empresa (Costa Food Group) va assumir una considerable quantitat de deute que va destinar a finançar accions de modernització i actualització de tecnologia i processos existents». Aquesta inversió va suposar desembutxacar 27,6 milions d’euros i la creació de l’actual Casademont, amb un centre productiu a Bonmatí i un altre a Palol de Revardit.

A la carta la direcció també addueix altres motius, com ara la «sobredimensió de la estructura laboral», la «guerra de preus» dels supermercats, el deute amb les entitats financeres (que a 31 de desembre de 2020 es dividia en dos categories: un deute a llarg termini de 6,17 milions, i un altre a llarg termini de 6,9 milions) i el deute amb altres proveïdors (13,8 milions d’euros), les pèrdues actuals de la companyia o la crisi de la Covid. Tot i això, el maig del 2021 la firma va anunciar que havia doblat la seva facturació en dos anys, per sobre dels 60 milions, i que el creixement de l’empresa havia permès crear nous llocs de treball.