Entre els plans de la Unió Europea per buscar noves vies per proveir-se de gas hi figura la construcció d’un gasoducte submarí que uneixi la costa catalana i Itàlia. Segons fonts properes al projecte, la Comissió Europea ja hauria estudiat la viabilitat per construir la connexió entre Barcelona i el port de Livorno, una unió que donaria a Espanya més pes estratègic en la distribució energètica a una Europa que busca desempallegar-se de la forta dependència del gas rus arran de la guerra amb Ucraïna. Itàlia és un dels estats europeus que més dependència té del gas procedent de Rússia, amb una importació del 40% del total.

El gasoducte permetria satisfer una part de la seva demanda de gas liquat, i assegurar-se vies alternatives de subministrament segur per poder suplir un eventual tall del gas rus. El port de Barcelona compta actualment amb una gran planta de regasificació que encara esdevindria més important com a centre distribuïdor de gas al Mediterrani.