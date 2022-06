La vaga de tripulants de cabina de Ryanair pel dos primers cap de setmana d'estiu continua endavant després que una nova reunió de mediació al Servei Interconfederal de Mediació i Arbitratge (SIMA) hagi acabat sense acord aquest dijous. L'aturada serà a les deu bases de la companyia a l'Estat, incloses les de Barcelona i Girona. Els sindicats convocants USO i SICTPLA han lamentat que "cap responsable de l'aerolínia irlandesa ni les agències Crewlink i Workforce hagin acudit a la reunió". La part empresarial han sigut representada per tres advocats. "De nou Ryanair ha deixat clar la seva nul·la disposició a negociar unes condicions de feina dignes amb USO i SICTPLA", han lamentat

USO i SICTPLA han subratllat que l'empresa irlandesa "prefereix que es mantinguin sis jornades de vaga que, previsiblement, perjudicaran els plans d'estiu de molts viatgers".

De la mateixa manera els convocants demanen disculpes als passatgers que es vegin afectats per les aturades entre el 24 i el 26 de juny i entre el 30 de juny i el 2 de juliol. Les organitzacions sindicals lamenten que els empleats de Ryanair "continuen sent treballadors de tercera" i reclamen a l'empresa que compleixi "els drets laborals bàsics i les sentències judicials". Els dos sindicats s'oposen a l'acord que ha signat la companyia aèria amb CCOO i demanen reprendre les negociacions per aconseguir un conveni col·lectiu.

Al seu torn, Ryanair confia que els tripulants de cabina de l'Estat no donin suport a la convocatòria de vaga i defensen que ja va arribar a un acord amb CCOO. "Els anuncis recents dels sindicats USO i SITCPLA, molt més petits, són una distracció dels seus propis fracassos en la consecució d'acords després de tres anys de negociacions", van apuntar fonts de Ryanair a l'ACN.