La cadena de supermercats francesa Carrefour ha explicat aquest dimecres que llançarà una cistella de la compra de 30 productes bàsics a 30 euros per afavorir a l'estalvi dels consumidors en un context d'inflació rècord, tal com proposava la vicepresidenta segona i ministra de Treball del govern espanyol, Yolanda Díaz. El director executiu de la distribuïdora a l'Estat, Alexandre de Palmas, ho ha anunciat en un missatge a Twitter. Carrefour no s'ha esperat als resultats de la reunió entre distribuïdores, associacions de consumidors i el govern espanyol de dilluns que ve i ha anunciat que la cistella de 30 euros estarà disponible des del 12 de setembre al 8 de gener.

Els productes que s'oferiran seran d'ús habitual a les llars com ara conserves, pasta, oli i cafè així com una selecció de drogueria, neteja i perfumeria. En un comunicat, De Palmas Director ha destacat que "la situació actual requereix mesures àgils i efectives". "En aquests moments, on cada acte de compra és més valuós que mai, Carrefour dóna resposta als seus clients: treballem per oferir solucions d'estalvi que protegeixin el poder adquisitiu de les famílies a Espanya“, ha afegit. Díaz es reunirà dilluns amb distribuïdores i consumidors per pactar el topall a la cistella de la compra Precisament, Yolanda Díaz ha anunciat en una roda de premsa que es reunirà aquest dijous amb els responsables de Carrefour per tractar els detalls de la proposta.