Els apartaments turístics gironins han tingut unes ocupacions entre el juliol i l'agost superiors a les del 2019. Segons l'Associació Turística d'Apartaments (ATA) a les comarques gironines l'ocupació mitjana s'ha situat sobre el 80% al juliol i a l'agost ha crescut fins al 93%. El tret característic d'aquesta temporada ha estat el retorn del mercat estranger, que havia deixat de venir durant la pandèmia, al mateix temps que s'ha mantingut el públic nacional. Per altra banda, les estades també han estat més llargues. De cara al setembre, els empresaris d'apartaments turístics preveuen que tindran una ocupació superior a la d'abans de la pandèmia, tot i l'avançament de l'inici del curs escolar a Catalunya.

Si bé cada vegada hi ha més elements sobre la taula que indiquen la recuperació del mercat turístic, les ocupacions en els allotjaments són clau per determinar el balanç de la temporada. En aquest cas, des de l'Associació Turística d'Apartaments a les comarques gironines afirmen que les ocupacions dels mesos de juliol i agost han estat superiors a les del 2019, un any abans de la pandèmia.

Els membres de l'ATA es mostren satisfets per aquestes bones xifres i confien encarrilar una tendència positiva que vagi en augment de cara als anys vinents. Malgrat tot, demanen cautela en les celebracions i estan a l'aguait per veure com seran els pròxims mesos abans de fer una valoració definitiva. Així i tot, una enquesta realitzada als associats de l'ATA destaca que el juliol s'ha tancat amb una ocupació mitjana del 80%, mentre que a l'agost aquesta xifra ha arribat al 93%. Aquesta xifra supera considerablement l'ocupació mitjana del 2019 i per això els empresaris d'apartaments asseguren que han recuperat l'activitat.

Retorn del visitant internacional

La clau de volta d'aquesta recuperació en el sector és la tornada del mercat internacional. Durant la pandèmia hi havia bona part dels visitants estrangers que no venien a causa de la situació sanitària i preocupats per les restriccions que hi hagués vigents. Ara, una vegada eliminats pràcticament tots els esculls de contenció de la covid-19, el visitant estranger ha tornat a visitar la demarcació gironina.

En paral·lel, el mercat nacional s'ha consolidat després d'uns anys en augment. Precisament durant la pandèmia, el turista nacional ha apostat per fer les vacances en apartaments de la zona i això ha portat a un creixement de clients que aquest 2022 s'ha mantingut mentre els visitants internacionals creixien. De cara a aquest setembre, els empresaris d'apartaments turístics són optimistes i preveuen tenir ocupacions superiors a les que hi havia abans de la pandèmia. Unes xifres que preveuen mantenir tot i l'avançament del curs escolar, que enguany a Catalunya s'ha fet el 5 de setembre.