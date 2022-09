Les diferències polítiques existeixen dins del PP d’Alberto Núñez Feijóo, en les files populars en diuen «pluralitat» i asseguren que és una estratègia útil per eixamplar la base electoral i les majories a Espanya. Juanma Moreno pot, com ha fet a Andalusia, convèncer electors socialistes desencantats amb el projecte de Pedro Sánchez i Isabel Díaz Ayuso atraure votants de Vox. El que no va verbalitzar és que tots dos competeixen com a presidents autonòmics, no per imposar el seu ideari al PP, sinó pels empresaris i els contribuents amb més renda. Feijóo va acompanyar Moreno a l’hotel Palace. Ayuso, no.

Entre tots dos hi ha poques discrepàncies de fons en la política econòmica i fiscal. En això Moreno des de fa anys té clar que vol ser un alumne avantatjat de Díaz Ayuso i de la Comunitat de Madrid. El president andalús ha obert clarament una guerra amb la seva companya madrilenya i no és nova, però la majoria absoluta li permet ara «anar a totes», com va fer ahir en un esmorzar informatiu a Madrid en què va anunciar la supressió de l’impost de patrimoni a Andalusia i l’avançament de la rebaixa de l’IRPF. Moreno vol que 7.200 empresaris i rendes amb un alt poder adquisitiu escullin censar-se a Andalusia. Més de 5.000 empresaris es poden censar en una comunitat on una part d’ells passen ja molt de temps establerts, assenyalen les dades de la Junta. En un moment en què des de la perifèria es denuncia que Madrid té massa poder a Espanya, Andalusia vol ser una força centrífuga respecte la capital i atraure diners a la perifèria. Durant anys, els presidents socialistes a la comunitat més poblada d’Espanya van denunciar el dúmping fiscal, la competència deslleial de la qual acusen Madrid, amb més seu d’empreses a la seva comunitat, més riquesa i molt més PIB, cosa que li dóna marge per a rebaixar al màxim els impostos de la cistella autonòmica. Ho ha defensat sempre, primer com a consellera andalusa d’Hisenda i ara com a ministra, María Jesús Montero, que fins i tot va anunciar una harmonització fiscal entre les autonomies. El discurs que Moreno va portar a Madrid no és nou però sí que obre una pugna sense embuts ni mitges tintes. Els que retreuen al president andalús que hagi acudit a la capital d’Espanya a fer els principals anuncis de la seva legislatura, després del discurs d’investidura el juliol passat al Parlament, desconeixen que el seu públic objectiu no són els andalusos sinó els madrilenys. En concret, els empresaris madrilenys. El pla andalús és atraure inversors i acabar així amb l’exili fiscal de molts que se’n van anar a Madrid per pagar menys impostos. Ja no ho hauran de fer, defensen des del Govern andalús, gràcies a la reforma fiscal que avui planeja aprovar la Junta d’Andalusia.