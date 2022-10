El sou de 3,4 milions d’empleats públics pujarà el 7,5% fins al 2024. Així ho marca el principi d’acord arribat aquest dilluns al migdia entre el Govern i CCOO i UGT, del qual finalment es despenja l’altre gran sindicat participant, Csif. El Ministeri d’Hisenda i Funció Pública lliga els increments salarials per als pròxims anys, amb percentatges per a aquest any i el següent per sota de la inflació, en un exercici de contenció salarial que deixa els funcionaris i altres treballadors de l’administració amb una pèrdua de poder adquisitiu. A canvi, es compromet a increments per sobre de la mitjana per als dos anys pròxims, amb els quals espera esmorteir part d’aquesta pèrdua de salari real. Les converses està previst que culminin de manera formal aquesta tarda, una vegada reunida la taula general de negociació de les administracions públiques.

En l’última reunió feta la setmana passada Hisenda va apujar la seva aposta i CCOO i UGT li van recollir el guant, de manera que deixaven el terreny aplanat per a un acord parcial i per al qual només faltava la ratificació formal dels seus màxims òrgans directius. El rang de pujades serà el següent: Increment retroactiu de l’1,5% addicional per a aquest any, en el qual els sous ja han pujat un 2%. Aquest punt i mig extra s’abonaria en una «paga extra» a final d’any. El 2023 pujaran un 2,5% fix, més un altre punt variable (és a dir, fins al 3,5%). I per al 2024 la pujada seria del 2%, més mig punt més en variables (és a dir, fins al 2,5%). Els primers efectes d’aquesta negociació els percebran els empleats públics en la seva última nòmina d’aquest any. Hisenda s’ha compromès a abonar una mena de «pagueta» al desembre –afegida a la paga extra habitual de Nadal– amb l’import equivalent a aquest increment retroactiu de l’1,5% addicional per a aquest any. Per exemple, un treballador amb categoria A1 i un trienni, que percep actualment un salari anual de 17.022 euros bruts, cobrarà un «extra» de 255,3 euros. Ara, les parts es troben polint-ne els detalls més enllà del salari per acabar de tancar el pacte. Com, per exemple, la reducció de la setmana laboral ordinària en la funció pública a 35 hores.