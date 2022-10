El president del Govern, Pedro Sánchez, ha anunciat un acord amb els seus homòlegs de França i Portugal, Emmanuel Macron i António Costa, per substituir el projecte del gasoducte del MidCat per un «corredor d'energia verda» entre Barcelona i Marsella. «És molt important el que avui hem aconseguit després de molts mesos. Hem aconseguit desbloquejar el corredor de l'energia verda entre la península Ibèrica i el conjunt de la UE i ho hem aconseguit amb un compromís europeista i solidari i també de transició ecològica entre els tres governs», ha anunciat a la seva arribada al Consell Europeu, que mirarà de tancar un acord sobre un nou paquet de mesures per intervenir el mercat del gas i abaratir els preus.

La trobada a tres bandes va ser anunciada fa dues setmanes per Macron durant la cimera informal de líders europeus celebrada a Praga, en la qual el dirigent francès va llançar una galleda d'aigua freda al projecte del MidCat argumentant que el seu desenvolupament portaria massa temps i que la seva intenció era donar prioritat a les interconnexions elèctriques. Unes paraules que van causar molt enrenou, rèplica inclosa de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, i que van generar el compromís de celebrar una trobada per mirar de desbloquejar un acord. Inicialment, la intenció era celebrar la trobada a París abans del Consell Europeu que arrenca aquest dijous a Brussel·les, però finalment la cita s'ha produït aquest mateix dijous en la representació permanent de França. L'acord anunciat per Sánchez suposa enterrar el projecte del MidCat i substituir-lo per una canonada que connectarà Barcelona amb Marsella. Els tres líders europeus en pactaran els detalls en la cimera Euromed que celebraran el 8 i 9 de desembre a Alacant.