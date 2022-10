El Parlament de Catalunya demanarà la compareixença de la direcció de Nestlé perquè expliqui la deslocalització de la línia de descafeïnat de la fàbrica de Girona a Vietnam. Ho ha anunciat el president del comitè d'empresa, Lluís Parra, en una roda de premsa aquest dijous després de reunir-se amb diversos grups parlamentaris. Parra ha dit que han trobat sintonia amb els diferents partits –el PP no hi era- i està previst que tots, excepte Vox, facin la petició. Durant la seva intervenció, Parra també ha matisat la inversió de 100 milions d'euros anunciada per la companyia a Girona i ha dit que, tot i que sempre és una "bona notícia" que s'aposti per la fàbrica gironina, "hi ha una part de la inversió, 60 milions d'euros, que ja s'ha fet, per tant, serien 40 milions d'euros".

Nestlé portarà al Vietnam la línia de descafeïnat de Girona També ha puntualitzat que la reubicació dels 42 treballadors de la línia que ofereix l'empresa suposarà que "oficials de segona passin a ser ajudants a altres línies". Una situació, ha dit, que implicarà una "pèrdua de valor afegir de l'ocupació". Amb tot, Parra ha insistit que la línia de descafeïnat que la multinacional preveu deslocalitzar "funciona i bé" i que fer-ho només respon a motius "organitzatius" de l'empresa, que "vol situar tot el cafè verd descafeïnat del món a Vietnam". Nestlé va fer públic el trasllat d'aquesta línia al país asiàtic a finals de setembre en un comunicat on anunciava una inversió de 100 milions d'euros en tres anys a la fàbrica gironina. Al comunicat, detallava que la "reorganització d'algunes activitats" obligaria a tancar aquesta àrea i, poc després, concretava que els 42 empleats afectats es recol·locarien a la mateixa planta. Nestlé ofereix als empleats de la línia de descafeïnat que tanca a Girona reubicar-los amb una reducció del sou El comitè d'empresa s'hi oposa i va denunciar que l'empresa els havia ofert mantenir-los la feina reduint el salari a uns 25 treballadors. A més, Parra va explicar que les condicions plantejades no incloïen cap prejubilació ni es mantenien els festius fixos en dates assenyalades. Dilluns el comitè d'empresa i Nestlé aborden el darrer dia de negociacions.