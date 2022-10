El turisme està més preocupat per la sostenibilitat i la necessitat del sector d’adaptar-se a aquest compromís que per la crisi motivada per l’augment de costos, la inflació i la situació geopolítica.

Els experts que s’han reunit aquesta setmana a Lloret de Mar en el fòrum turístic BTM, organitzat per la Fundació Climent Guitart i l’Agència EFE, han coincidit a restar transcendència a aquestes dificultats actuals i a posar el focus en l’obligació de contribuir a la lluita ambiental, encara que també des del plànol social.

Una veu autoritzada com la de l’exministre i expresident de Vueling Josep Piqué es va pronunciar en aquesta línia. Va mostrar el seu convenciment que «la inflació ha de començar a declinar, l’any que ve lentament i, a partir de 2024, tornant a entre un 2 i 4% en funció del país. De totes maneres, va admetre que «vénen moments dolents», però va puntualitzar que «no pèssims», i ha instat a tenir «mentalitat estratègica per a anar més enllà del futur immediat».

Per a Piqué, el turisme, la sostenibilitat i l’aposta per la qualitat seran dues de les claus de futur d’un sector que «té molts anys per davant», a pesar que va reconèixer que «patirà la caiguda de la demanda global, la inflació i les incerteses geopolítiques»

En una altra taula destacada de la jornada, les petites i mitjanes empreses van protagonitzar un debat de la mà del president de Pimec, Antoni Cañete, al costat dels directors d’Eurecat i de CaixaBank Hotels and Tourism, Xavier López Luján i David Rico, i la gerent de màrqueting dirigit al negoci de Turijobs, Yisel Viña.

Moderats pel director general de l’Agència EFE a Catalunya, Leandro Lamor, el missatge va anar també en aquesta línia que prioritza la consecució de la sostenibilitat en el sector turístic enfront de situacions econòmiques del moment.

David Rico va concretar perspectives com que la inflació se situï l’any que ve en el 4,5 per cent i en el 2,2 el 2024, i ha assegurat que ell li trauria «certa por al que està passant».

Rico tampoc albira greus problemes de proveïment energètic per als dos propers anys i situa la recuperació cap a la segona meitat del 2024.

Antoni Cañete va parlar especialment de sostenibilitat des del punt de vista de les relacions laborals, que creu que han de flexibilitzar-se en el turisme, i va demanar que les empreses tinguin accés a la informació per escometre els seus processos de transformació.

Falta de talent

Cañete va insistir també en la falta de talent en el sector, amb problemes per completar plantilles, i Xavier López Luján va subratllar que «cal prestigiar els oficis».

En una xerrada en format d’entrevista, el president de la Confederació Espanyola d’Hotels i Allotjaments Turístics (CEHAT), Jorge Marichal, va portar aquesta falta de mà d’obra a l’àmbit sostenible i va destacar que els empleats han de disposar d’habitatge prop de les seves feines.

Marichal va ressaltar que els elevats preus de pisos i cases a les àrees turístiques fan que «a Eivissa, policies i metges no tinguin lloc on dormir».

«A Canàries, un lloc que conec bé, hi ha un 15 per cent d’atur, no trobem gent per treballar i no pot ser que parlem d’un atur estructural», va indicar.

Increment de costos

De les xifres de l’estiu, el president de CEHAT ha arribat a xifrar l’augment de costos energètics «entre un 200 i un 300 per cent», que va portar a fer que un hotel mitjà vegi incrementada la seva factura «de 10.000 o 12.000 euros a entre 30.000 i 40.000».

«El menjar també va augmentar un 14 o 15 per cent i, al final, la pujada total de costos és d’entre un 25 i un 30 per cent», ha afegit Jorge Marichal.

La jornada, que va començar amb els discursos de benvinguda i inauguració en aquesta línia d’aposta per la sostenibilitat com a clau de futur, va comptar també amb una conferència sobre el pes de la dona en el turisme i una taula sobre la Càtedra Climent Guitart.

Posteriorment, el metavers va prendre el protagonisme per llançar llum sobre el futur d’aquesta tecnologia en el negoci turístic i, finalment, l’alcalde de Lloret de Mar, Jaume Dulsat, i el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, van clausurar el fòrum.