El 60% de les grans empreses gironines admeten que s'han vist abocades a fer ajustaments, o bé preveuen tirar-ne endavant a curt termini, arran de l'encariment de l'energia i les matèries primeres derivat de la guerra d'Ucraïna. És una de les conclusions de l'estudi 'Girona 100', que fan conjuntament la consultoria KPMG i la Universitat de Girona (UdG). L'informe recull que, de fet, l'alça desorbitada de l'energia i la dificultat de trobar matèries primeres ja preocupa set de cada deu empreses. I que en un 11% dels casos, els reajustaments implicaran acomiadar treballadors. Això, en contraposició a què les grans firmes gironines van tancar el 2021 superant l'impacte de la covid-19, perquè la majoria van créixer en plantilla o facturació.

L'estudi 'Girona 100 SA' té dues parts diferenciades: una quantitativa, que pren com a referència les darreres dades publicades (en aquest cas, les del 2020) i una altra de qualitativa. Aquí s'enquesten els responsables de les cent grans empreses de la demarcació. Se'ls demana, entre d'altres, quina és la situació actual de les firmes, com veuen l'evolució i quines són les seves principals mancances i preocupacions. D'entrada, l'estudi posa en relleu que l'any passat la majoria de les empreses van superar els estralls de la pandèmia. Perquè fins al 89% van tancar exercici augmentant facturació, un 71% van créixer en plantilla i gairebé la meitat -un 49%- van impulsar-se a l'estranger. Sobretot, aquelles que més van impulsar-se van ser les indústries manufactureres.

Aquestes dades contrasten amb les de l'últim informe, en què l'enquesta se centrava en el 2020, i on es recollia que el 57% de les firmes havien perdut negoci per la covid i una de cada tres s'havia vist forçada a fer acomiadaments. «Veiem com la tendència s'ha invertit i hi ha un canvi de situació», subratlla la responsable de la Càtedra Cambra d'Empresa Familiar de la UdG, Pilar Marquès. L'optimisme empresarial, però, dura poc. Perquè si bé l'impacte de la pandèmia es deixa enrere, ara el dia a dia el marquen les preocupacions per les conseqüències del conflicte bèl·lic a Ucraïna. Perquè la manca i l'encariment de les matèries primeres -també, arran de la inflació- i l'augment de l'energia ja preocupen fins al 70% de les grans empreses gironines. Un percentatge que queda molt per sobre d'altres problemes, com la manca de personal qualificat (32%) o el descens de la rendibilitat (27%).

Obligades a fer ajustaments

Segons subratlla l'estudi, una conseqüència en porta una altra. Perquè sis de cada deu grans empreses gironines admeten que aquest 2022 s'han vist forçades a fer ajustaments, o preveuen fer-ne a curt termini, per intentar capejar la situació. Sobretot, les prioritats estan en funció de rebaixar la factura energètica (36%), impulsant entre altres sistemes d'autoconsum, o bé reduir altres costos (33%). Hi ha, però, un 11% de firmes que responen que hauran d'acomiadar treballadors.

«La principal prioritat és garantir la viabilitat de l'empresa», concreta el soci responsable de KPMG a Girona, Manel Blanco. «I en aquest escenari d'incertesa, les solucions impliquen negociar millors condicions amb les companyies i reduir el consum energètic», hi afegeix Blanco, que també concreta que, si bé no se'n parla obertament, les aturades de producció també «són damunt la taula i hi estaran».

En últim lloc, pel que fa a quines són les principals demandes de les empreses, la tònica es repeteix. Al capdavant de tot hi ha reclamar que les administracions donin ajudes per afrontar l'alça de les matèries primeres i l'energia (51%), seguit d'incentius a les inversions (41%) i la reducció de la burocràcia (38%). Del llistat, en destaca també que guanya pes la demanda perquè els acords laborals siguin més senzills i flexibles (36%).

L'any de la covid

L'altre gran pilar del 'Girona 100 SA', la part quantitativa de l'estudi, recull les dades de les grans empreses de la demarcació durant el 2020; és a dir, l'any en què la covid-19 va impactar de ple. A grans trets, l'informe subratlla que, per primera vegada en onze anys, la seva xifra global de negoci va anar a la baixa. En concret, va caure quasi un 2%, situant-se en 10.819 milions d'euros (davant els 11.030 milions d'euros del 2019). Sobretot, allà on el descens va ser més acusat és a les empreses no familiars (-5%) mentre que les familiars (-0,7%) van mostrar més resiliència.

La indústria càrnia va continuar liderant el rànquing, perquè el clúster va facturar fins a 3.660 milions d'euros. I de fet, a diferència de la majoria de sectors, la seva xifra de negoci no va tancar l'any a la baixa, sinó que va arribar a créixer fins a un 13%. Dins l'apartat quantitatiu, l'estudi 'Girona 100 SA' també recull que, per sectors d'activitat, aquell que concentra més empreses l'any 2020 és el de manufactures. En concret, 24 (si bé en comparació amb el 2019 cinc de les firmes han sortit del rànquing, perquè aleshores n'hi havia 29). L'informe també posa en relleu que, dins el grup de les grans empreses, aquelles familiars representen fins al 72% de la xifra de negocis i el 84% de l'ocupació.

4.575 treballadors menys

Finalment, l'estudi de KMPG i la UdG també concreta una altra dada derivada de l'impacte de la covid: la destrucció «rellevant» de llocs de treball. Durant el 2020, les plantilles de les grans empreses de les comarques gironines van perdre fins a 4.575 treballadors. El sector que més llocs de treball va destruir és el d'altres serveis i construcció.