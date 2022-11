Els comerços de Girona van obrir ahir de manera desigual en el primer diumenge de la campanya de Nadal en què tenien la possibilitat a fer-ho. Només dos dies després de l’anomenat Black Friday i de l’encesa de llums de Nadal a Girona (en moltes altres localitats de la província amb un sector comercial potent aquest cap de setmana també s’ha engegat la il·luminació nadalenca), al centre de la ciutat s’hi veien establiments oberts i altres que no, i el mateix passava amb els grans centres comercials. En qualsevol cas, l’afluència de clients no va ser excessivament elevada en general, encara que hi va haver excepcions en alguna casos.

A l’espera dels resultats globals de la campanya de Nadal (i també de la del Black Friday, sobre la qual encara no hi ha dades), el que sí que es preveu de moment és que serviran per a la generació, entre novembre i gener, d’aproximadament 15.500 llocs de treball a les comarques gironines, segons les previsions del grup de recursos humans Adecco. Aquesta xifra suposa un increment de sis punts respecte a l’any passat. Aquest moderat creixement, ha explicat Adecco, està condicionat pel desproveïment de matèries primeres, l’encariment de preus i la invasió russa a Ucraïna i les seves conseqüències sobre el preu de l’energia i certs productes, que poden frenar el consum de les llars.