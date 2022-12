Les granges del sector porcí han perdut enguany una mitjana anual de 4,82 € per porc engreixat, un 281,8% inferior al marge assolit el 2021 que va ser positiu de 2,65 euros per porc, segons denuncia Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC). A través d’un comunicat, expliquen que malgrat l’increment de la cotització mitjana anual, el marge de benefici s’ha reduït a causa de la pujada dels costos de producció. L’entitat torna a reclamar que el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ofereixi ajuts als ramaders integrats, que representen gairebé el 80%, que han quedat exclosos dels ajuts excepcionals per la guerra d’Ucraïna.

JARC demana que es doni suport als ramaders del sector perquè puguin continuar reduint les emissions de CO₂ i el consum d’aigua, que asseguren que han disminuït un 40% i un 30% respectivament en 15 anys, segons Interporc. Demanen que es fomentin sistemes més assumibles econòmicament i inversions per gestionar dejeccions ramaderes que suposen un estalvi d’aigua i generen energia neta o fertilitzants orgànics, alhora que milloren la rendibilitat de les explotacions. A més, l’entitat reclama més suport per part de l’Administració perquè els productors puguin invertir en sistemes de gestió de dejeccions ramaderes, mitjançant els quals poden obtenir biogàs, extreure la part líquida pel reg i la sòlida per convertir en adobs orgànics