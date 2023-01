Els treballadors de Nylstar amenacen amb mobilitzacions

La situació d’incertesa i conflicte continua a Nylstar. Els treballadors avisen que si la tèxtil de Blanes no abona les nòmines del seu personal, corresponents a aquest mes de gener, a principis de febrer, es convocaran mobilitzacions de protesta.

A més, a través d’un comunicat, la Secció Sindical de CCOO denuncia que «la situació és lamentable». Afirmen que les condicions de treball del personal Nylstar «no compleixen amb la normativa pel que fa a seguretat i salut». Expliquen que aquesta situació «s’està denunciant a Inspecció de Treball». També, diuen que es demanarà una medicació a través d’Inspecció de Treball perquè la direcció de l’empresa informi la part social sobre la situació tant actual com futura de la companyia. Avancen que en cas de «no tenir resposta per part de l’administració pública a la nostra petició d’intervenció per part dels nostres responsables polítics per trobar sortida a aquesta situació, demanarem que intervinguin els sindicats a nivell provincial per pressionar».

Sense produció

La producció de Nylstar continua aturada des de l’última setmana de novembre i els treballadors expliquen que la companyia no dona detalls sobre la situació. Per aquest motiu, la plantilla dubta si durant la pròxima setmana cobrarà el seu sou. «Sense tenir activitat d’on sortiran els diners per pagar les nòmines d’aquest mes de gener? No tenim gaire clar que Nylstar tingui continuïtat amb la gestió que s’està fent de l’empresa», va exposar la setmana passada el president del comitè d’empresa de la tèxtil, Xavier Cherino, en una compareixença a la Comissió d’Empresa i Treball del Parlament de Catalunya.

Durant aquesta, Cherino va sol·licitar la mediació o la intervenció de la gestió de l’empresa per part de l’administració per reconduir la situació que viu la companyia. El president del comitè va assegurar que l’empresa actualment té «un deute acumulat d’aproximadament 10 milions d’euros». D’aquest total, la companyia deu sis milions a l’administració, segons Cherino. Quatre milions es corresponen a un crèdit de l’Institut Català de Finances (ICF) que Nylstar va rebre l’any 2014. Per aquest motiu, des del comitè d’empresa, consideren que l’administració ha de contribuir de manera directa, amb la intervenció de la gestió o la mediació entre els treballadors i la direcció, en el futur i el funcionament de la companyia tèxtil.