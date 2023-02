L'atur s'enfila a les comarques gironines i la demarcació tanca el desembre sumant 722 desocupats, la pràctica totalitat dels quals es concentren al sector serveis (conseqüència directa de la fi de la campanya de Nadal). En percentatges, això suposa un increment del 2,24%. Percentualment, és el més elevat de tota Catalunya i gairebé supera en un punt la mitjana del país (on la desocupació ja pujat un 1,53%). A les comarques gironines, ara hi ha 32.952 persones que busquen feina. En paral·lel, l'afiliació a la Seguretat Social també baixa; en aquest cas, un 1,38%. Tan sols durant el gener, la demarcació ha perdut 4.636 afiliats. Per contra, però, durant l'últim mes s'han signat 1.085 contractes més que al desembre del 2022.

El mercat laboral gironí nota l'acabament de la campanya de Nadal, que l'arribada de les rebaixes -moltes botigues, les havien avançades- no ha contribuït a pal·liar. Segons recullen les dades del Ministeri de Treball, el territori tanca aquest gener amb 722 desocupats més, cosa que traslladat en percentatges suposa un increment del 2,24%.

L'augment de l'atur s'explica, en gran part, per la dependència que l'economia gironina té del sector serveis. Perquè dels que s'han inscrit a llistes, la pràctica majoria (fins a 680) provenen del terciari. Un sector, precisament, dins el qual s'hi troba el comerç.

Si l'increment del 2,24% de desocupats es posa en relació amb la resta del país, percentualment les comarques gironines se situen al capdavant de Catalunya. Són el territori on l'atur s'ha enfilat més aquest gener. Per darrere s'hi situen Tarragona (+2,04%), Lleida (+1,76%) i Barcelona (+1,34%). I de fet, si la xifra de Girona es compara amb la mitjana catalana, la demarcació pràcticament la supera amb un punt (+1,53%).

Si es passa la lupa per sectors, a banda del terciari, la indústria gironina també tanca el gener sumant 25 aturats més. Per contra, però, tant l'agricultura com la construcció redueixen desocupació. Però el descens és tan minso -16 treballadors en el primer cas, i 14 en el segon- que no contribueix ni de bon tros a pal·liar l'increment registrat al sector serveis.

Ara mateix, a les comarques gironines ja freguen els 33.000 desocupats (en concret, el gener es tanca amb 32.952). I progressivament, tot i que encara la xifra és més baixa que la del gener del 2022, la diferència es va reduint. En comparació amb ara fa un any, a la demarcació hi ha 3.146 desocupats menys (-8,72%).

4.636 afiliats menys

El mercat de treball gironí suma aturats i, de retruc, també perd afiliats a la Seguretat Social. Segons recullen les dades del Ministeri, durant el gener l'afiliació ha baixat un 1,38%. En aquest cas, però, aquest percentatge es veu superat pel de Tarragona (on aquí el descens ha estat del 2,07%). Sí que se situa, però, per damunt de Barcelona i Lleida (on la baixada d'afiliació s'ha situat en -1,20% i -0,87%, respectivament).

Durant el gener, les comarques gironines han perdut 4.636 afiliats. És un símptoma que indica com les dificultats econòmiques per la inflació i l'alça de preus de l'energia es tradueixen en destrucció de llocs de treball.

A la demarcació ara hi ha 330.701 afiliats a la Seguretat Social. Malgrat la pèrdua d'aquest gener, encara continuen situant-se per damunt dels que hi havia ara fa un any. En concret, un 2,52% més.

Més contractes

Més desocupació i menys afiliats a la Seguretat Social, però, en aquest cas no s'han traduït també en menys contractes. Segons recull l'estadística del Ministeri, durant el gener a la demarcació se n'han rubricat 16.242, cosa que suposa un increment del 7,16% si es compara amb el mes anterior (en concret, 1.085 més).

Ara bé, si la xifra es posa en relació amb la d'ara fa un any, la diferència és aclaparadora. Perquè els contractes signats aquest gener del 2023 arriben a situar-se fins a un 22,82% per sota dels que es van tancar durant el mateix mes del 2022 (en concret, en són 4.801 menys). Per tipologies, gairebé la meitat dels contractes signats al novembre (7.562) han estat indefinits; i la resta, temporals.