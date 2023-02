Més de 1.300 joves han obtingut un contracte de treball durant un any a través del programa d'FP Ocupacional Dual del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC). El programa s'adreça a joves d'entre 16 i 29 anys, que es troben a l'atur, sense estudis o amb nivell formatiu baix. En paral·lel a la formació, se'ls ofereix feina amb l'objectiu d'inserir-los al mercat laboral. El conseller d'Empresa, Roger Torrent, subratlla que el programa "dona oportunitats als joves" en sectors com l'electrònica o les instal·lacions, i al mateix temps també "resposta a les necessitats de les empreses". En aquesta segona convocatòria, la Generalitat n'ha incrementat un 47% el pressupost fins arribar als 25 milions d'euros. Arreu de Catalunya, hi participen més de 550 empreses.

La Generalitat ha engegat aquest febrer la segona convocatòria del programa de Formació Professional (FP) Ocupacional Dual. Compta amb una partida de 25 milions d'euros, un 47% més que l'any anterior. Gràcies a aquest pressupost, 1.343 joves d'arreu de Catalunya en situació de vulnerabilitat podran formar-se i alternar les classes amb pràctiques remunerades a les empreses. De fet, se'ls ofereix un contracte laboral de dotze mesos de durada.

El programa d'FP Ocupacional Dual s'adreça a joves d'entre 16 i 29 anys i en paral·lel a oferir-los formació, també els dona suport econòmic (a través de la feina a les empreses). Els qui hi participen són nois i noies que estan a l'atur, amb un nivell formatiu baix o bé que no tenen estudis. Un cop acaben el programa, reben un certificat de professionalitat que els acredita per treballar en aquelles branques sectorials on s'han format.

El conseller d'Empresa subratlla que la iniciativa, que s'articula a través del SOC, permet "donar oportunitats als joves" en aquells sectors que tenen mancança de personal qualificat i que en els propers anys generaran ocupació. Entre aquests s'hi troben diferents branques de l'industrial, l'agroalimentari o les energies renovables.

A Girona, per exemple, algunes de les formacions s'estan fent al Gremi d'Instal·ladors, situat al polígon que hi ha a tocar de l'AP-7. Aquí, als diferents joves se'ls ensenya electricitat i també se'ls forma en instal·lacions de fred. El conseller Roger Torrent, que aquest dilluns els ha visitat, ha subratllat que gràcies al programa d'FP Ocupacional Dual s'ofereix a les empreses "la possibilitat d'incorporar talent, amb joves que tenen ganes de treballar".

"La formació dual és bàsica en tot el sistema ocupacional; permet donar feina a aquests nois i noies durant dotze mesos, i es tradueix en un grau d'inserció laboral molt alt", ha destacat Torrent. De fet, d'una convocatòria a l'altra, s'ha duplicat la participació de les empreses que aposten per aquest model i donen feina als participants del programa. En aquesta edició, arreu de Catalunya, n'hi participen "fins a 585", ha concretat el conseller.

Roger Torrent també ha volgut posar en relleu la feina que ha fet la Generalitat per combatre l'atur juvenil. El conseller ha recordat que, segons l'última Enquesta de Població Activa (EPA), aquesta taxa se situa al 16,6%. "Encara ens queda molt recorregut per abaixar-la encara més, però ja hem aconseguit reduir-la en cinc punts i ens estem apropant a les xifres europees", ha afirmat.

216 milions d'euros en els dos darrers anys

El conseller d'Empresa ha recordat que, precisament, els joves són un dels col·lectius que tenen més dificultats per incorporar-se al mercat laboral. Per això, ha recordat que durant els dos últims anys la Generalitat ha destinat 216 milions d'euros per fomentar polítiques actives d'ocupació dirigides específicament al col·lectiu, amb l'objectiu de reduir l'atur juvenil i avançar cap a la transformació del sistema productiu català. D'aquesta inversió se n'han beneficiat 26.357 joves.

"Amb programes com el de l'FP Ocupacional Dual oferim oportunitats als joves, al mateix temps que incorporem també la mirada del teixit empresarial i tenim en compte quines són les seves necessitats", ha destacat el conseller. "Unim els interessos d'una banda i altra, amb l'administració al mig, per impulsar sectors que seran clau i estratègics al conjunt del país", ha afegit.

Per acabar, el conseller d'Empresa i Treball també ha volgut fer referència a l'esforç inversor que es farà aquest 2023 per promoure l'ocupació. "Destinarem al SOC gairebé 600 milions d'euros, que és la xifra més alta que s'hi ha aportat fins ara; amb això, demostrem el nostre compromís i la nostra prioritat amb les polítiques actives d'ocupació", ha conclòs Roger Torrent.