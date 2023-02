L’eòlica marina és una font d’energia il·limitada, neta i renovable clau per a la transició energètica a nivell europeu i mundial. Gràcies al seu gran potencial i al seu valor estratègic socioeconòmic i mediambiental, aquesta tecnologia jugarà un paper fonamental de cara els objectius de neutralitat climàtica a Catalunya i a la resta de l’estat.

Aquest 2023 és un any transcendental per a l’impuls definitiu de l’eòlica marina a casa nostra: el Ministeri per a la Transició Ecològica és a punt d’aprovar els Plans d’Ordenació de l’Espai Marítim (POEM), l’instrument tècnic elaborat per un ampli grup de científics i tècnics que determinarà les zones del litoral amb alt potencial per a l’eòlica marina segons una llarga llista de condicionants ambientals, energètics o de compatibilitat d’usos.

És altament probable que el Golf de Roses sigui declarat zona d’alt potencial, en coherència amb l’esborrany dels POEM del 2021 i, sobretot, amb la Declaració Ambiental Estratègica publicada al BOE el passat mes de desembre. Aquesta Declaració manté intacta la zona del Golf de Roses, i tot indica que l’Empordà comptarà amb un parc eòlic marí.

La clau: els criteris dels concursos

Un cop aprovats els POEM, l’eòlica marina entrarà en la seva fase més decisiva, amb el Ministeri establint el marc legal i els criteris dels concursos públics. És justament aquí, en la definició dels criteris dels concursos, on es decidirà el nostre model d’eòlica marina. Així ho explica Carlos Martín, CEO de BlueFloat Energy, una de les dues empreses impulsores de Parc Tramuntana:

“Els criteris dels concursos establiran si l’eòlica marina es desenvolupa sota els clàssics requisits econòmics – és a dir, el projecte que ofereixi millor preu guanya la concessió – o bé si apostem per fer la transició energètica de forma diferent, prioritzant el diàleg i el consens territorial, el retorn a les comunitats locals i la participació ciutadana. L’eòlica marina ens brinda l’oportunitat de situar el territori al centre d’aquesta transició. És una oportunitat que, com a societat, no podem desaprofitar”.

En la mateixa línia, el director d’eòlica marina de Sener, Sergi Ametller, assenyala: “Des de Parc Tramuntana creiem fermament que la transició energètica només serà realment sostenible si ho és tant a nivell energètic com a nivell social, econòmic i mediambiental. Aquesta transició ha de ser justa, i des de Parc Tramuntana estem treballant amb l’Empordà per garantir un projecte integrat, consensuat, amb retorn i participació ciutadana”.

L’Empordà al centre

Des de finals del 2020, Parc Tramuntana ha dut a terme una clara tasca informativa i de transparència, guiant-se pel seu esperit de consens i integració. Fins a dia d’avui, l’equip promotor ha mantingut més de 200 reunions amb tots els sectors del territori, des d’administració pública fins a pescadors, associacions empresarials i ecologistes, parcs naturals, sector turístic i nàutic, agricultors, universitats i centres de recerca, etc.

Fruit d’aquest procés de diàleg proactiu i efectiu, el projecte inicial ha anat adaptant-se a les demandes de l’Empordà. Un clar exemple és la projecció del parc sobre una zona de veda definida per la Confraria de Pescadors de Roses, petició d’aquest col·lectiu per garantir la compatibilitat de l’eòlica marina amb la pesca professional.

A nivell paisatgístic, Parc Tramuntana s’ha allunyat un 40% de la costa, reforçant així la seva integració a la zona. Cal recordar que Parc Tramuntana se situarà a 24km mar endins del Golf de Roses, el triple de la distància recomanada per la Unió Europea.

Un altre dels grans compromisos és el de soterrar tota la línia d’evacuació elèctrica, tant en el seu traçat marí com terrestre. L’objectiu? Garantir la compatibilitat d’usos i amb els ecosistemes, evitant la construcció d’una línia elèctrica aèria creuant la plana de l’Empordà.

A més, Parc Tramuntana contempla diverses propostes per generar llocs de treball qualificats i impulsar la R+D+I a l’Empordà, així com la participació directa de la ciutadania. Tal i com explica Carlos Martín, “obrirem el projecte a la participació econòmica directa de la ciutadania, mitjançant iniciatives com el crowdfunding, i també al teixit econòmic, empresarial i industrial del territori. El projecte ha de tenir un retorn directe i ser beneficiós per a l’Empordà”.

Compatibilitat mediambiental

Els 35 aerogeneradors flotants de Parc Tramuntana, que produiran l’equivalent al 45% de la demanda elèctrica actual de tota la demarcació de Girona, estaran localitzats fora de qualsevol zona protegida, incloent les zones de migracions d’aus i cetacis, els Llocs d’Importància Comunitària (LLIC) i dels parcs naturals de la zona.

Els científics i tècnics del Ministeri, tant en la Declaració Ambiental Estratègica com a l’esborrany dels POEM, assenyalen la zona com la més viable per establir eòlica marina, fet que no eximeix de la obligació d’haver de desenvolupar la corresponent avaluació ambiental dels projectes. En aquest sentit, enguany la revista científica Journal of Marine Science and Engineering va publicar les primeres conclusions de l’Estudi d’Impacte Ambiental, desenvolupat per l’empresa especialitzada Tecnoambiente, i que assenyalen la compatibilitat de Parc Tramuntana amb l’entorn i els ecosistemes de la zona.

El moment de l’Empordà

Amb l’aprovació imminent per part del Ministeri de les zones per desenvolupar els projectes (POEM), Parc Tramuntana remarca la importància del moment actual de cara el consens amb l’Empordà. Així ho reafirma Sergi Ametller: “Els criteris dels concursos públics representen una oportunitat única perquè l’Empordà faci sentir la seva veu, exigint requisits i el retorn del projecte al territori. Necessitem un gran compromís de tota la societat per afrontar aquest gran repte conjunt, i el moment de l’Empordà és ara”.