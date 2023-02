El comitè d’empresa de Nylstar ha anunciat que la companyia de Blanes està intentant donar sortida a 500 tones de fil que es van produir abans de l’atura de la tèxtil, ja fa dos mesos. La intenció és trobar compradors, ja que «segueixen tenint demanda», afirma el comitè en un comunicat.

Els treballadors continuen anant a la feina per fer tasques de logística o recuperació de restes, tanmateix, el president del comitè, Xavier Cherino, relata que aquest divendres s'ha decidit optar per un canvi en aquest sentit. «A partir de la setmana que ve, hem arribat a un acord per fer una setmana sí, una setmana no, o el 50% estarem de permís retribuït, perquè no és necessari que estiguem allà tanta gent moltes hores sense fer res», explica Xavier Cherino.

Des del comitè asseguren que «la plantilla continua apostant per la viabilitat de l’empresa i per un projecte industrial de futur». De fet, esperen que l’hereva de l’antiga SAFA pugui complir anys el pròxim mes d’agost, convertint-se així en una empresa centenària.

«La part social confia que estar sota la tutela concursal suposi una millor gestió de recursos de la companyia i un projecte industrial més estable i d’acord amb el que és una empresa tèxtil», afirma el comitè en el seu escrit.