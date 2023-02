Carlota Keimer i Gemma Robert són col·legiades a EnginyersGi, el Col.legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Girona.

Què us va atreure dels estudis d'enginyeria, perquè la vàreu escollir?

Carlota Keimer: El que em va atreure i el que em va fer escollir el Grau en Enginyeria Mecànica és la seva polivalència en diferents àmbits de la indústria. A més a més, aquests estudis aporten un pensament crític i creatiu a l’hora d’afrontar reptes. La creativitat assolida és la que permet innovar i avançar a la indústria.

Gemma Robert: M’agrada tota l'enginyeria en general, a l'inici vaig optar per a la Industrial donat que era més genèrica, però després vaig dubtar entre l'especialitat de mecànica o la d'electrònica industrial. Vaig optar per l'electrònica, donat que estava envoltada de persones que hi treballaven.

En la vostra professió, heu trobat referents?

Carlota Keimer: A la meva professió he trobat pocs referents, però cal dir que cada cop n’hi ha més. Per exemple, l’associació FemEnGin de l’Escola Politècnica Superior són un grup de professores de l’àmbit STEM que actuen com a referents per a les estudiants d'enginyeria. També promouen trobades entre estudiants a través de la col·laboració amb noies d'últims cursos dels graus en enginyeria perquè les estudiants de primer curs se sentin identificades i tinguin referents properes a elles. Perquè cada cop hi hagi més referents en ciència o enginyeria ens hauríem de preguntar com a societat, si no soc jo, qui ho serà? Cal tenir la valentia de donar exemple i normalitzar que les dones també són presents en aquests sectors de la societat.

Gemma Robert: En la meva professió actual, treballo de Projectista de baixa i mitja tensió, he trobat companyes que m’han obert camí. Aquestes són el meu referent dia a dia i junt amb elles hem sigut referent a les noves generacions de projectistes que han arribat al nostre entorn.

Com animaríeu a fer que més nenes iniciessin estudis d'enginyeria i incrementar el percentatge de dones que accedeixen a aquests estudis?

Carlota Keimer: Per a incrementar el percentatge de dones que accedeixen a estudis d’enginyeria animo als pares i mares dels nens i nenes actuals a deixar que el seu fill o filla explori i vegi el món amb curiositat sense condicionar-ne la visió amb la compra de joguines estereotipades o creences sobre quines professions estan associades a determinats gèneres. Perquè un infant pugui desenvolupar el seu potencial, no se l’ha de classificar dins d’unes caselles estereotipades del que ha d’estudiar, amb el que ha de jugar o a quins estudis tindrà accés en funció del seu gènere. Per altra banda, educar un nen o una nena amb equitat, els mateixos valors i amb la mateixa vulnerabilitat independentment del seu gènere als àmbits escolars i familiars és un canvi pendent i molt necessari en la societat. No només cal incentivar a les noies al fet que accedeixen a certs tipus d’estudis sinó que també cal incentivar als nens, nois i homes que una nena, una noia o una dona té les mateixes capacitats i els mateixos drets a accedir a professions on els homes actualment són majoritaris. També cal incentivar als nens i nois que tenen els mateixos drets i capacitats a accedir a titulacions on les dones actualment són majoritàries. El context en el qual creixen nens i nenes és un dels grans factors que les condiciona i que influeix majoritàriament en una baixa taxa de noies en graus d'enginyeria. Homes i dones tenen el mateix grau de pensament crític i la mateixa capacitat per al pensament científic. Si no iniciem el canvi actualment abordant aquestes qüestions, quan ho farem? És responsabilitat de tots que el 50% de la població tingui les mateixes oportunitats en la ciència i en l’enginyeria.

Gemma Robert: Com tot en la societat actual, seria integrar la interdisciplina en l'àmbit de l’escola i en l'institut. Actualment, aquesta interdisciplina ja s’aplica amb l'escola, com efectuen ciència amb art, art amb tecnologia , o fins i tot projectes on apliquen ciència, art, tecnologia i matemàtiques. Tot i això, hi ha iniciatives per a nenes i nens que ja motiven a les nenes/ nens actuals al Steam, però els pares són una gran influència general.

Una vegada graduades, heu/vàreu trobar feina de seguida? El fet de ser dona, ha tingut alguna incidència sigui positiva sigui negativa?

Carlota Keimer: Abans de graduar-me ja tenia ofertes de feina. La cerca d’oportunitats laborals és fàcil, diversa i com a enginyera estàs sol·licitada. El fet de ser dona es valora positivament a l'àmbit professional. N'hi ha poques, i a les que exercim la professió se'ns valora i es promou en projectes d'inclusió a l'empresa. Hi ha moltes iniciatives que promouen la igualtat de la dona i que busquen contractar més dones. Aquest fet és positiu i negatiu alhora perquè inicia un debat sobre si s’està contractant a una persona pel seu valor professional o pel fet del seu gènere gràcies a un programa inclusiu. S’ha de promoure la dona a tots els sectors professionals, però per a arribar a l’equitat professional, també cal valorar aspectes com els estudis i els valors personals que pot aportar cada candidat independentment del seu gènere. Per mi l’assignatura pendent de cara al futur és la presència de la dona en càrrecs d'alta responsabilitat a l'empresa.

Gemma Robert: Abans de llicenciar-me, jo soc del pla vell, vaig tenir diverses beques, que em van fer veure el món laboral dins la meva professió. Una d’aquestes beques, va ser dins l'empresa on treballo actualment, així que va ser molt ràpida la integració en el món laboral.

Pel fet de ser dona, no he notat cap diferència amb els meus companys. Al principi érem molt poques tècniques, i ara cada vegada en som més.

Al vostre sector, la professió està ben reconeguda? I els honoraris? Quines sortides professionals teniu?

Carlota Keimer: La professió està molt ben reconeguda i compte amb bons honoraris. Tot i així, hi ha empreses del sector que encara ofereixen salaris menors per a la mateixa posició laboral segons el gènere de la persona que ocupi aquell lloc de treball. Les sortides professionals són moltes i molt polivalents. Aquests estudis donen accés a moltes possibilitats laborals en diferents tipus d’indústria, ja sigui química, alimentària, aeroespacial, automobilística, etc.

Gemma Robert: La meva professió d'electrònica industrial, hi ha molta sortida professional, des de programació d’autòmats, a manteniment de maquinària industrial a l'actual instal·lació de plaques solar o carregador de vehicles elèctrics, entre altres. Normalment, els honoraris depenen molt del sector on estiguis vinculat.

Tot i ser acabades de col·legiar, el col·legi us dona suport per exercir la professió? En quins camps i quins serveis?

Carlota Keimer: El col·legi té una plataforma online molt útil i servei telefònic que permet una comunicació molt fluida. Compten amb una borsa de treball per quan es busqui un nou projecte professional i diversos serveis de lloguer d'aparells de treball. Resolen tots els dubtes que es puguin tenir sobre legislació, la professió o com procedir àgilment.

Gemma Robert: El col·legi sempre efectuà cursos per actualitzar coneixements tan elèctric o d’altres disciplines. En el meu cas un dels serveis que efectua el col·legi, que és imprescindible per a la meva professió de projectista, es el visat de projectes. Altres que també efectuà és l'asesorament de les noves normatives.