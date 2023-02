Les comarques gironines aporten el 8,2% del PIB de Catalunya. Aquesta va ser una de les dades que ha posat en valor aquest divendres Carles Mas, director de l’Àrea d’Economia i Empresa de PIMEC, en un acte a la seu de la Patronal a Girona. «És l’àmbit territorial amb major potència econòmica fora de l’àmbit metropolità de Barcelona», ha assenyalat Carles Mas.

El director de l’Àrea d’Economia i Empresa ha recordat també que el Gironès «és la tercera comarca segons l’índex de competitivitat territorial». A més, Mas ha explicat que la comarca compta amb un ecosistema potent de serveis empresarials i ha destacat«l’existència d’una demanda empresarial exigent i diversificada que promou la innovació».

Segons la patronal, un altre aspecte a tenir en compte és la bona situació de la comarca respecte als mercats i a les infraestructures de transport i comunicació, així com el lideratge del territori en el sector turístic i l’agroalimentari. A més, afirmen que es pot considerar que el model econòmic del Gironès és sostenible des del punt de vista social i mediambiental.

Per contra, Mas ha assenyalat una de les principals febleses de l’economia de la comarca: «Sovint hi ha dificultats per trobar personal en els oficis dels sectors més tradicionals de la comarca».

A més, durant l’acte, el director de l’Àrea d’Economia i Empresa de la patronal, Carles Mas, ha exposat els diversos escenaris de l’economia mundial que es poden donar enguany i ha explicat que «la inflació, els tipus d’interès i la geopolítica determinaran que es doni una situació o una altra».