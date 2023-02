Els concessionaris generen fins a 600 milions d'euros a les comarques gironines

El sector de la distribució i reparació de vehicles va facturar uns 600 milions d’euros a les comarques gironines durant el 2022. La venda de cotxes nous suposa gran part del volum de negoci del sector, fins a 330 milions d’euros, amb 10.486 turismes venuts, el que significa uns 31.000 euros de mitjana per vehicle. D’altra banda, tot i liderar el nombre de transaccions, amb 35.185 operacions de compravenda, el mercat de vehicles de segona mà va generar l’any passat uns 120 milions d’euros a la província de Girona, amb un preu mitjà d’uns 3.500 euros per cotxe. La resta dels ingressos del sector provenen dels serveis de taller i postvenda.

Els vehicles s’encareixen

Tot i que les matriculacions van caure a nivell nacional, la facturació procedent del vehicle nou es va mantenir per l’increment del preu dels vehicles, que es van encarir de mitjana un 8,6% el 2022. Segons Faconauto, aquesta xifra culmina una trajectòria que s’ha accentuat des de la pandèmia, amb una pujada mitjana en el preu del 23% des del 2019. La patronal considera que aquesta tendència és deu a «l’important esforç tecnològic que fan els fabricants per accelerar la descarbonització dels seus models, situació que s’ha vist agreujada per la carestia de producte derivada de la crisi dels microprocessadors i per l’encariment de les primeres matèries».

En contraposició es troba el mercat de vehicles usats. Segons les dades de la patronal dels concessionaris Fecavem, l’any passat es van vendre a Catalunya fins a 283.929 cotxes de segona mà. Una xifra destacable és l’edat d’aquests vehicles. Vuit de cada deu operacions de compravenda de cotxes usats a Catalunya per part de particulars van correspondre a vehicles de més de 10 anys d’antiguitat. Pel que fa al canal professional aquesta dada no és tan contundent, però els vehicles de més de 10 anys suposen gairebé un 42% sobre el total. Unes xifres que podrien explicar la gran diferència de facturació i de preu mitjà per vehicle a Girona i Catalunya entre el mercat de vehicles nous i el de segona mà.

Més de 23.000 treballadors

El 2022 els concessionaris catalans van donar feina a 23.690 persones, davant de les 23.455 de l’any anterior, segons dades de Faconauto. La patronal detalla que, malgrat el comportament del mercat de l’automòbil el 2022, els concessionaris espanyols van aconseguir tancar l’exercici amb una rendibilitat positiva del 2,1%, la més alta dels darrers deu anys. Això va permetre a les empreses suportar les seves plantilles i, en molts casos, ampliar-les amb nous perfils professionals vinculats, sobretot, a processos digitals, a l’impuls de noves àrees de negoci i al «bon moment que travessa la postvenda», detallen.

Tanmateix, Faconauto considera que el manteniment de l’ocupació depèn que es recuperi el llindar del milió de vehicles comercialitzats a Espanya i recorda que «en el període 2017-2022 els concessionaris han perdut més de 8.000 llocs de treball».

Segons la patronal, la xarxa oficial de concessionaris va quedar establerta l’any passat en 2.011 establiments a Espanya, 294 a Catalunya. Asseguren que continua «la pèrdua d’efectius», ja que en els darrers deu anys «s’han perdut 700 concessionaris».