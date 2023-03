Les borses europees tornen a tremolar aquest dimecres davant la caiguda del valor de Credit Suisse, que s’ha enfonsat un 20% a la borsa suïssa per la falta de suport del seu principal accionista, el Banc Nacional Saudita, que ha avançat que no li facilitarà més assistència financera per fer front als seus perjudicats comptes.

Com a conseqüència d’aquesta reculada de Credit Suisse, les borses europees estan encadenant una nova jornada de caigudes generalitzades 24 hores de les baixades d'ahir. En el cas de l’Ibex 35, la clatellada està sent del 4% a mig matí.