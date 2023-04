«L’economia submergida està molt normalitzada en el sector de les instal·lacions»

«L’economia submergida és un problema», assegura Pere Cañadas, gerent del Gremi d’Instal·ladors de Girona. «En el nostre sector està molt normalitzada», afegeix. I és que, tal com relata Cañadas, l’activitat sense declarar a Hisenda dins del sector no és res nou: de fet, explica que no considera que s’hagi vist agreujat en els darrers anys a la demarcació de Girona. Tanmateix, ha estat persistent en el temps i és un problema que el gremi arrossega «des de fa molt temps».

«Moltes vegades ens hem queixat a l’administració del que li diem les furgonetes blanques. Són furgonetes que no tenen cap retolació, que estan a les portes dels grans supermercats i botigues i que, quan veuen sortir a algú amb un aire condicionat o algun altre producte els ofereixen la instal·lació a un preu reduït», explica el gerent del Gremi.

Problemes per al client

Aquesta problemàtica no només afecta els professionals del sector. Els consumidors, tot i que en la majoria d’ocasions poden estalviar-se diners a l’hora de fer la instal·lació, poden patir una sèrie de problemes, recorden des del Gremi d’Instal·ladors de Girona. «Cal recordar que si es contracten a aquestes persones que treballen sense declarar, l’usuari no té factura i, per tant, no té garantia», explica Cañadas. «A més, totes aquestes instal·lacions sempre tenen els seus riscos i perills», afegeix.

Dins d’aquests perills o riscos se’n poden trobar de dos tipus. Per un costat, que aquestes instal·lacions, que necessiten uns certs coneixements, no funcionin correctament i sense garantia la inversió es perdi. D’altra banda, hi ha conseqüències que no són només econòmiques, ja que una instal·lació mal feta pot provocar un accident. «De vegades s’incendien pisos perquè les instal·lacions són perilloses, estan sobrecarregades. No vull dir que tots els accidents són per instal·lacions mal fetes, però les instal·lacions mal fetes poden produir accidents, això sí», diu Cañadas. Per aquest motiu, des del Gremi d’Instal·ladors reclamen mesures a l’administració i demanen que els clients siguin conscients dels perills. «Els instal·ladors tenen el seu carnet i si com a client no estàs segur, pots demanar veure’l», conclou .