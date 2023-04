El Tribunal Suprem ha anul·lat un apartat del conveni de supermercats i autoserveis de Catalunya, referit a la demarcació de Girona, que obligava a pagar un 10% més als treballadors d'Empreses de Treball Temporal (ETT) en concepte de "plus d'eventualitat", segons ha informat l'alt tribunal aquest divendres.

La Sala Social ha considerat que es tracta d'un "dany greu" a les ETT ja que "priva les empreses de treball temporal de poder remunerar el seu personal cedit en les mateixes condicions que ho fan les empreses usuàries". Segons els magistrats, aquesta remuneració superior "desincentiva a la formalització de contractes de posada a disposició" de les ETT.

La sentència admet que amb més salari es millora la condició dels treballadors però matisa que "no es tracta d'afirmar que resulti lesiu augmentar la remuneració de certes persones, sinó que això es faci només respecte d'una categoria i amb la clara finalitat d'augmentar el cost que això representa".

El text assegura que "un conveni col·lectiu negociat sense prou representativitat alteri aquesta regla d'equiparació retributiva, augmentant els costos salarials de les ETTs, distorsiona l'esquema estimat pel legislador".

No genera més temporalitat

De la mateixa manera, assenyala que la subcontractació a través d'ETT no augmenta les possibilitats de temporalitat, per la qual aquest apartat no és útil "des de la perspectiva de reduir la precarietat, que és la justificació acollida per la sentència d'instància per legitimar-la".

D'aquesta manera, el tribunal ha estimat en part el recurs de cassació interposat per l'Associació d'Agències d'Ocupació i Empreses de Treball Temporal que sol·licitava l'anul·lació de diversos paràgrafs del conveni impugnat, perquè ocasionaven un perjudici a les empreses ETT.

La Sala conclou que el lliurament de còpia de contractes a comissió mixta del conveni i els salaris superiors de la demarcació de Girona "manquen de validesa".

En canvi, manté el paràgraf que atribueix a la comissió mixta tasques de seguiment dels contractes de posada a disposició, sempre que "no imposi una obligació nova a les ETT ni els causi perjudici".