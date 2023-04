El mes d'agost de 1988, l'economista i auditor Joan Gironella posava en marxa a Figueres TAX. Enguany, el grup especialitzat en l'assessorament i gestió de la pime a les àrees de fiscal, laboral, comptable i legal celebra el seu 35è aniversari arribant als 32 milions d'euros de facturació a l'exercici 2022.

A partir de l'any 1991, la companyia va començar el desenvolupament de l'empresa amb l'obertura de noves oficines pròpies. Donats els bons resultats que es van obtenir, el 1994 es va posar en marxa la política d'expansió mitjançant el règim de despatxos associats. Durant l'any 1995 TAX va obrir les primeres oficines franquiciades a Catalunya i la seva expansió a la resta de l'Estat es va iniciar el 1996, creant el Grup TAX Economistes i Advocats.

"De seguida vaig veure clar que per agafar mida calia tenir una xarxa extensa d'oficines confiant en socis locals", afirma Joan Gironella, fundador i president de Grup TAX.

Actualment, el grup està format per un grup de 54 assessories d'empreses, 520 professionals entre economistes, graduats socials, advocats i auditors. A Barcelona, a les oficines de Passeig de Gràcia hi treballen 65 professionals i ha esdevingut un despatx de referència.

"Aquest 2023 és un any de creixement per al nostre despatx de Barcelona, ja que hem arribat a un acord d'integració amb l'assessoria GLOBAL CONSULTING BCN que passarà a formar part del grup TAX i com a resultat d'aquesta integració naixerà un dels despatxos d'assessoria més grans de Barcelona i de Catalunya", declara Baldiri Gironella, director general del Grup TAX i segona generació.

Segons detalla la companyia, el seu objectiu és continuar creixent mitjançant la integració i la incorporació de noves assessories al grup sigui com a despatx associat o amb integracions de carteres d'assessories en funcionament. Actualment, el Grup, de capital 100% nacional, es troba en plena expansió i creixement.