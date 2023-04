El Grup Peralada reforça la seva aposta per ser un llegat de l’Empordà

El 1923, Damià Mateu va comprar el castell de Peralada i el monestir adjacent amb una idea al cap: revitalitzar la històrica producció vinícola de la zona. Una història que serpentejava molts anys enrere amb els vins elaborats per les monges carmelites al segle XIV. Mateu, fundador també de l’automobilística Hispano-Suiza i pare del que va ser alcalde de Barcelona Miquel Mateu (1939-1945), va creure que l’Empordà era el lloc ideal per fer vi. I no es va equivocar. Un segle més tard, la família Suqué Mateu continua amb la mateixa idea. «Hem de posar l’Empordà on creiem que vitivinícolament ha de ser», afirma Javier Suqué, president i copropietari del Grup Peralada, per a qui «l’aposta per l’Empordà és clara». «Volem que aquesta aposta sigui un llegat per a les generacions següents», afegeix. Un llegat de bon vi i de rendiment econòmic, però també de sostenibilitat i compromís amb el territori amb els espectaculars nous cellers inaugurats l’any passat al costat del castell.

Els interessos del grup en el sector de l’oci i la restauració -des de la inauguració dels casinos de Barcelona, Peralada i Lloret a finals de la dècada dels 70-, així com la seva destacada tasca en el món del mecenatge cultural amb el prestigiós Festival Castell de Peralada i la industrial amb el manteniment de la marca Hispano-Suiza, donen presència al hòlding empresarial de la família Suqué Mateu amb una facturació de més de 260 milions d’euros.

Competir amb els millors

En la línia de negoci vinícola, el Grup Peralada va facturar el 2022 més de 20 milions d’euros, xifra que suposa el 10% més que la de l’últim any anterior a la pandèmia de covid (2019). Segons les previsions de la firma, l’objectiu és créixer aquest 2023 un altre 10% per arribar als 22 milions. Un objectiu que passa per incrementar el mercat exterior amb aquesta idea primogènita de situar l’Empordà on «vitivinícolament ha de ser». Suqué Mateu té al cap competir amb els millors vins del món des que, a mitjans de la dècada dels 90, es va situar al capdavant del negoci. Aquells anys van arribar vins com el Malaveïna i el Garbet, que han obtingut nombrosos reconeixements al llarg dels anys. Vendre més fora és el camí per obtenir aquest objectiu d’un altre 10% de creixement anual en la facturació. Mercats com els dels Estats Units, el Regne Unit, Alemanya, Bèlgica, Suècia, Suïssa, el Japó i la Xina són els que Peralada té al radar. Créixer en aquests mercats acostaria el grup a un ambiciós objectiu d’augmentar les exportacions fins al 60% en tres anys per canviar l’actual distribució geogràfica de les vendes de vins i caves: el 55% es destinen al mercat interior català; el 13%, a altres punts d’Espanya, i el 32%, a l’exportació.

Vendre més a fora en mercats com els dels Estats Units, el Regne Unit, Alemanya, Bèlgica, Suècia, Suïssa, el Japó i la Xina, és el camí per aconseguir l'objectiu de créixer un 10%.



Un creixement en el mercat exterior que, per als responsables del Grup Peralada, ha d’arribar a través de la recerca de l’excel·lència en la qualitat dels vins. I de les possibilitats tècniques dels nous cellers, inaugurats l’any passat i dissenyats per la prestigiosa firma catalana RCR Arquitectes, dels quals aviat sortiran els primers cinc nous vins elaborats a les instal·lacions: Finca Malaveïna 2020, Finca Espolla 2020, dues novetats (Amfitrió i Obsequi) i un vi especial pensat per celebrar el centenari del celler, del qual només es faran 1.000 unitats i que es dirà Vi del Centenari.

La sostenibilitat, prioritària

Suqué Mateu ho va deixar clar en la presentació dels resultats econòmics. El rendiment econòmic del negoci no pot transitar deslligat del respecte al territori. «La sostenibilitat és la nostra prioritat i avui podem dir que el nou celler inaugurat el 2022 és el primer de tot Europa a aconseguir el segell LEED Gold, la certificació de sostenibilitat més prestigiosa del món», va manifestar amb referència a les espectaculars noves instal·lacions.

En aquesta mateixa línia, a partir del 2025, totes les vinyes del Grup Peralada tindran la certificació de cultiu ecològic. En el mateix període temporal, el celler vol avançar en la implantació de l’agricultura regenerativa amb pràctiques com l’eliminació de tota mena d’herbicides i l’ús de plantes que no erosionen el terreny. L’actual episodi de sequera i els previsibles que es produiran en un futur corroboren la necessitat de l’aposta pel reg amb aigua recuperada de depuradora, com ja es fa a la finca Garbet des de fa 25 anys. O el semisoterrat, que ja s’utilitza a les vinyes que envolten el nou celler, que permet que l’aigua arribi abans a les arrels, i d’aquesta manera s’evita el malbaratament.

A partir del 2025, totes les vinyes del Grup Peralada tindran la certificació de cultiu ecològic.

En aquest eix de la sostenibilitat, aquest mateix any el Grup Peralada començarà a produir amb ampolles 100 grams més lleugeres, de textura rugosa, sostenibles i 100% reciclables tant per reduir l’empremta de carboni com per potenciar un millor aprofitament del vidre. Els dos nous vins del celler, Amfitrió i Obsequi, seran els primers que s’embotellaran amb la nova ampolla com a pas previ a l’adaptació a la resta de la producció.