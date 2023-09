Un estudi de l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) assegura que a la ciutat de Girona es pot estalviar fins a 950 euros anuals en el cistell de la compra en funció del supermercat. La diferència entre fer la compra a la cadena de supermercats més barata i la més cara a Girona està al voltant del 20%. Dels establiments analitzats a Girona per l'OCU, dos supermercats de Mercadona i un Consum són els tres més econòmics. Condis, El Corte Inglés i Caprabo es troben a l'altra banda de la taula com els més cars.

Segons l'estudi, les principals cadenes de supermercats a Espanya van apujar els preus un 13% entre el 2021 i el 2022 i els han tornat a incrementar un altre 12% aquest any, de manera que ja acumulen una pujada de més del 25% en només 24 mesos.

L'anàlisi de l'OCU s'ha realitzat amb la recollida de gairebé 155.500 preus de 236 productes en 84 cadenes de supermercats. D'acord amb aquestes dades, les empreses amb presència en pràcticament tot el país on el cistell de consum surt més car són Coaliment, Amazon i Unide, davant Family Cash, Alcampo i Supeco, que són els més barats. En la lliga regional, figuren Condis, Caprabo i Dialprix com les més cares, i Tifer, Cash Fresh i Familia com les més barates. Finalment, a escala local, pel costat de la despesa més gran guanyen Sánchez Romero, El Economato i Sorli Discau, davant Dani, Más Ahorro i Deza.

L’OCU tradueix la diferència entre uns supermercats i altres en 1.056 euros anuals de mitjana. «Comprant a l’establiment més barat davant el més car es pot estalviar un 17% de mitjana de la despesa anual d’una família en drogueria i alimentació», ha assegurat aquest dijous el portaveu de l’organisme, Enrique García, acompanyat del tècnic responsable de l’estudi, Miguel Ángel Pascual.

«La despesa en alimentació ha crescut de forma important després de dos anys consecutius de fortes pujades de preus. Alhora que s’incrementa la despesa dels consumidors hem anat perdent capacitat adquisitiva, ja que comprar el mateix cistell implica destinar-hi un percentatge més gran del pressupost familiar», afirma l’OCU. «Davant d’això moltes llars s’han vist obligades a comprar més productes elaborats i menys productes frescos, de manera que la qualitat nutricional de la nostra dieta s’ha reduït», adverteix el mateix organisme.