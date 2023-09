«Necessitem prestigiar el sector. Sinó, no trobarem personal. Hem perdut l’opinió pública i la publicada», ha exposat aquest dijous Jaume Dulsat, Tourism & Hospitaly Leader a Eurofirms Group, durant la celebració d’una de les taules rodones que han tingut lloc en la cinquena edició del Girocamping PRO.

El sector dels càmpings assegura que la desestacionalització ja és un fet, segons posen de manifest les dades d’ocupació dels establiments. Expliquen que al mes de maig l’ocupació es va incrementar un 18% en relació al mateix període del 2022 i aquest setembre la demanda també ha anat a l’alça, sobretot en turisme sènior francès i anglosaxó. «Podem parlar en conjunt d’una bona temporada i això és gràcies a la unió del sector. L’èxit més important no és l’ocupació en temporada alta, sinó en la pre i post temporada», ha afirmat el president de l’Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gotanegra.

Tanmateix, els professionals també ha fet pública la preocupació del sector per la imatge que aquest projecta cap a l’exterior. «El turisme té un problema de reputació injusta», ha assegurat el professor de la Facultat de Turisme de la UdG, el doctor José Antonio Donaire. «Els càmpings són els que han fet més esforços per la sostenibilitat i es necessitarà personal, nous professionals per desenvolupar el sector», ha afegit. Tot i això, ha admès que «els professionals del futur voldran conciliació, cobrar els cap de setmana. Hem de millorar les condicions laborals».

En aquesta línia, Marta Prat, responsable de qualitat i recursos humans del Grup Sènia, ha explicat que «estem fidelitzant el personal tot l’any, personal que a l’hivern poden fer manteniment. Amb un pla benestar laboral per fidelitzar, com per exemple amb horari seguit per als estudiants. Adaptar-nos a les necessitats del treballador».

La doctora Maria Abellanet, presidenta del CETT_UB i del CETT Fundació, que també ha estat present a la jornada, ha remarcat la importància de la formació. «Hem de tenir una mirada intergeneracional. Serà cada vegada més important».

La sostenibilitat al sector

La inauguració del cinquè Girocamping PRO ha reunit prop de 300 assistents, entre professionals i estudiants, al Teatre Municipal de Lloret de Mar. Gotanegra també ha remarcat la importància de la sostenibilitat en el sector i ha recordat que «fa més de 25 anys que es treballa seguint aquest camí i això fa que cada vegada l’oferta de càmpings sigui més sostenible i respectuosa amb l’entorn».

El president de l’Associació de Càmpings de Girona ha reclamat més col·laboració de les administracions per l’adaptació necessària al canvi climàtic. «Nosaltres hi treballem i demanem més celeritat en les respostes i que tothom estigui alineat en un model d’energia més sostenible».

La inauguració del congrés ha anat a càrrec de l’alcalde de Lloret, Adrià Lamelas; i de la delegada del Govern de la Generalitat, Laia Cañigueral. Lamelas ha destacat que «per Lloret de Mar, principal destinació turística de la Costa Brava, és una satisfacció poder acollir aquest congrés i posar en valor el dinamisme i la competitivitat del sector». Per la seva banda, la delegada del Govern ha assegurat que «el càmping és un sector de referència que ha apostat, des de fa molt de temps, per la innovació, la digitalització i la internacionalització».