La Comissió Europea acaba de presentar els resultats de l'Eurobaròmetre especial número 533 sobre benestar animal, un tema, tenint en compte els resultats, que resulta “essencial” per a la ciutadania de tota la UE. L'enquesta es va dur a terme entre el 2 i el 26 de març del 2023 i es va entrevistar un total de 26.376 persones dels vint-i-set estats membres de la UE, procedents de diferents grups socials i demogràfics.

Per a la comissària responsable de Salut i Seguretat Alimentària, Stella Kyriakides, el benestar animal és una tasca que “segueix sent una prioritat” per a Europa, la qual fa “més de quaranta anys que defensa algunes de les normes més estrictes del món en matèria de benestar animal” i per això, assenyala, “estem treballant per millorar les normes de benestar animal de la UE, d'acord amb les proves científiques més recents i d'una manera que funcioni per als grangers i el sector ramader”.

Alt nivell de preocupació

Segons l'Eurobaròmetre, el 84% dels enquestats creuen que el benestar dels animals de granja s'ha de protegir millor del que es protegeix actualment i el 74% donen suport a una millor protecció del benestar dels animals de companyia al seu país. Així mateix, segons l'enquesta, més del 90% dels europeus considera que les pràctiques ramaderes i de cria han de complir uns requisits ètics bàsics, com ara oferir als animals un espai suficient, els aliments i l'aigua que necessiten, uns entorns adaptats a les seves necessitats (fang, palla, etc.) i garantir que reben un tractament adequat. L'enquesta també va posar de manifest un alt nivell de preocupació pel benestar dels animals als escorxadors.

El 60% de les persones enquestades van indicar que estarien disposades a pagar més per uns productes procedents de sistemes ramaders respectuosos amb el benestar animal, i al voltant d'una quarta part (el 26%) estaria disposada a pagar fins a un 5% més per aliments respectuosos amb el benestar animal. Davant d'aquestes cal preguntar als ciutadans: Saben com tracta cada ramader els seus animals?